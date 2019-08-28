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Sağlığımızı etkileyen cep telefonlarda şok eden özellik

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TEKNOLOJİ  | 28.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

Akıllı telefon üreticileri radyasyon hakkında konuşurken genellikle bu konularda son derece dikkatli olduklarını ifade ederler. Her ne kadar bizler tarafından gerçekten de böyle olduğu varsayılsa bile, gerçekler bunun tam tersini gösteriyor olabilir.

Sağlığımızı etkileyen cep telefonlarda şok eden özellik

Amerikan gazetesi olan Chicago Tribune, uzun bir süredir radyasyon ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyordu. 3G ve 4G bağlantıya sahip olan akıllı telefon modelleri üzerinde araştırma yapan bu gazete, bir süre sonra ilginç bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Dev mobil üreticilerinin bile radyasyon konusunda hiç dürüst olmadıkları ortaya çıktı.

Bu gazete tarafından yapılan araştırmalar sonucunda normal kuralların çok fazla olduğu ifade ediliyor. ABD’de en fazla 1.6W/kg Avrupa’da ise 2W/kg radyasyon miktarı üst seviye olarak görülüyor.

Gazetenin yaptığı araştırmalarda yukarıda belirtilen rakamların en az 3 kat aşıldığı ifade ediliyor. Bu rakamlar gerçekten de son derece ürkütücü senaryolar ortaya çıkarıyor. Ölçülerin yapıldığı cep telefonları iPhone 7, 8, 8 plus, X, Galaxy S8, S9, J3; Motorola e5, e5 play ve g6 modelleri. Bazıları akıllı telefon üreticilerinin radyasyon ölçülerini engelleyici yazılımlara sahip olduğunu da söylüyor.

Tüm bu durumlar her ne kadar komplo teorilerine açık olsa bile yine de bu tür haberleri dikkate almak gerekiyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde ABD yetkili kurumları radyasyon ölçümlerinde daha sıkı kurallar belirleyecektir. Peki sizce de kullandığınız akıllı telefonlar kanser yapıcı radyasyon yayıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cep telefonu sağlık radyasyon

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