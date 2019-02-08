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Sağlığını düşünen günde bir avuç yiyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

En sağlıklı meyve olarak adlandıracağımız zeytin, asırlardır faydalarıyla sağlığımıza sağlık katıyor. Birçok hekim zeytin konusunda hemfikir; kahvaltı sofralarından eksik edilmemesi gerektiği söyleniyor uzmanlar tarafından. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger de, “Sağlığınızı düşünüyorsanız, her gün bir avuç zeytin tüketin. Sadece kahvaltıda değil salata, yemek ve ara öğünlerde de zeytin yiyebilirsiniz” diyor ve zeytinin faydalarını anlatıyor...

Sağlığını düşünen günde bir avuç yiyor!

Sağlıklı bir yaşamı belirlemek istiyorsanız bunun için sofranızdan zeytini eksik etmemelisiniz. Ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen zeytin çekirdeğindeki oleuropein sayesinde antioksidan, antiviral ve antimikrobial özelliklere sahiptir. İşte bu özellikler sağlığımızı birçok hastalıktan korur.

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Tok tutuyor, kilo aldırmıyor

Zeytin kilo aldırmayan değerli bir besindir. Halk arasında kilo aldırıyor diye bilinir ancak bu durum tam aksinedir. Posa oranı yüksektir ve son derece faydalı yağlar içerirler. Zeytini kahvaltıyla sınırlandırmayın. Dilediğini zaman; ara öğünlerde, salatalarda veya gün içinde atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz.

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Her besinde olduğu gibi tüketim miktarına dikkat etmeyi unutmayın; zeytini yağ grubu olarak düşürüp zeytinyağı veya diğer yağlar yerine kullanmakta fayda var.

Zeytini özellikle ara öğünlerde tüketmeye özen gösterin. Böylelikle kan şekerini dengeleyerek erken acıkmanın önüne geçeceksiniz. Ara öğünlerde tüketeceğiniz zeytinin tuzsuz ve light olmasına dikkat edin.

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Uzman Diyetisyen Özger zeytinin, aynı zamanda atıştırma ihtiyacını da çok iyi gideren bir ara öğün alternatifi olduğuna dikkat çekiyor: “Ara öğünlerde tüketildiğinde, kan şekerini dengelemeye ve tok kalmaya yardımcı olur. Böylece bir sonraki öğün farkında olmadan daha az besin tüketirsiniz ve tatlı krizleriniz azalır. Ara öğünlerde tuzsuz olması bakımından light ve fit zeytinleri tercih edebilirsiniz”.

Zeytin çok uzun yıldır sofralarımızı süslüyor ve insanoğlu için şifa kaynağı oluyor. Türkiye'nin önde gelen zeytin üreticilerinden Fora Zeytin, şifa kaynağı olan zeytini, geleneksel reçetelerle ve modern üretim teknikleriyle, hijyenik ambalajlarda sağlığına değer verenlerle buluşturuyor. Geniş ürün yelpazesi sayesinde zeytini her ihtiyaca göre ve her öğünde tüketilebilecek şekilde sunuyor.

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