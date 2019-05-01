Mynet Trend

Sağlık açısından kimler oruç tutmamalı? Ramazan öncesi kritik uyarılar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 01.05.2019 08:52 | Son Güncelleme

Ramazan ayı yaklaşıyor. 30 gün boyunca beslenme alışkanlıklarının değiştiği bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için genel sağlık kurallarına özen göstermek gerekiyor.

Sağlık açısından kimler oruç tutmamalı? Ramazan öncesi kritik uyarılar

İftar ve sahur sofralarında, ağır ve yağlı yemekler yerine lif zengini hafif gıdaların tercihi, susuzluk hissini artıran kola, çay ve kahve yerine su, ayran ve maden suyu tüketimi gibi önlemler bu dönemde öne çıkıyor. Memorial Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Muharrem İngeç, sağlıklı bir ramazan için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEYE DİKKAT

Ramazan süresince yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Sıcak ve nem miktarındaki yükseliş nedeniyle, vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için iftar ve sahur arasındaki saatlerde 2-2,5 litre su içilmesi gerekmektedir. Vücuttaki sıvı ihtiyacını artıran çay ve kahve tüketimi minimum düzeye indirilmelidir. Kola, gazlı içecekler ve şeker miktarı yüksek hazır meyve suları menüde yer almalıdır. Özellikle kilo sorunu ve kan şekeri yüksek olanların ramazan boyunca hazır meyve suyu gibi içecekler yerine vücudun sıvı ihtiyacını karşılayacak ayran ve maden suyunu tercih etmesi önerilir.

KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?

Gün boyu aç kalmak, kan şekeri dengesini bozmaktadır. Şeker hastalarının günde 3 ana, 3 de ara öğün şeklinde beslenmesi gerekir. Oruç tutmak isteyen hipoglisemi riski olan diyabetlilerin doktorundan görüş alması gerekir.

Böbrek yetmezliği olanların oruç tutması sorunlara neden olmaktadır. Bu hastaların sıvı kaybı nedeniyle böbrek fonksiyonları olumsuz etkilenmektedir. Böbrek yetmezliği sınırında olan kişiler de oruç tutmak için doktorunun önerisi ile hareket etmelidir.

Başta hipertansiyon ve kalp hastalığı ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin belli saatler arasında ilaç kullanması gerekmektedir. Uzman hekimden görüş almadan bu gruptaki hastaların oruç tutması önerilmemektedir. Anne adayları kendilerinin ve bebeklerinin sağlığı için kadın doğum uzmanlarından oruç tutma konusunda görüş almalıdır.

AŞIRI YAĞLI YİYECEKLER TÜKETİLMEMELİ

Ramazan ayında günlerin uzaması ve gecelerin kısalması nedeniyle aç kalma süresi de uzamaktadır. Sahurda hiçbir şey yememek ya da su içip yatmak sağlıklı değildir. Açlık nedeniyle kan şekeri bu sürede düştüğünden gün içinde halsizlik sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle sahur öğünü atlanmamalıdır. Sabah kahvaltısı yerine geçen bu öğünde; az tuzlu peynir, yoğurt ve yağsız süt, sindirimi kolay olan zeytinyağlı sebze yemekleri ile çok yağlı olmayan çorbalar tercih edilebilir. Özellikle gün içerisinde acıkma sorunu olanlar sahurda aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmalıdır.

İFTARLARDA KÜÇÜK PORSİYONLARI YAVAŞ YAVAŞ YİYİN

Uzun süreli açlık sonrası iftarda 20 dakikadan sonra doygunluk hissi veren hormonların salgılanıp aşırı yeme isteğini ortadan kaldırmak için besinler hızlı tüketilmemelidir. Aşırı miktarda ve hızlı yemek, başta kalp krizi olmak üzere pek çok önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. İftar sofrasında çorba, sebze ve salata öncelikle bulunmalıdır. Peynir, domates, zeytin ile oruç açılmalı çorba gibi hafif yemekle devam edilmelidir. Aşırı yağlı gıdalar tercih edilmemelidir. Eğer bu tür gıdalar tüketilecekse porsiyonları minimum düzeyde olmalıdır.

SAĞLIKLI RAMAZAN İÇİN 4 UYARI

  • Ramazan ayında ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmelidir. Kavrulmuş ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır. Kızartma, makarna, pilav ve şerbetli hamur tatlılar tüketilmemelidir.

  • İftardan hemen sonra hareketsizlik ve uyku ile vakit geçirmek yerine yürüyüş gibi hafif egzersizler yapılmalıdır. İftardan iki saat sonra süt veya yoğurt ile birlikte 1 porsiyon meyve tüketilerek bir ara öğün yapılmalıdır.

  • Beslenme düzenindeki değişiklik ve sıvı tüketiminin azlığı nedeniyle ramazan ayında kabızlık sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle lif oranı yüksek olan kuru baklagiller, kepekli ve tahıllar gıdaların tüketimine özen gösterilmelidir.

  • Sahurda, kahvaltı öğününde olduğu gibi hafif gıdalar ya da çorbalar tercih edilebilir. Mideyi yormayan az yağlı besinler tercih edilmelidir.
PARTNERChrome kullananlar dikkat!Chrome kullananlar dikkat!
Her 10 kişiden birinde İBS görülüyorHer 10 kişiden birinde İBS görülüyor
İşte saç dökülmesini engellemenin yolu!İşte saç dökülmesini engellemenin yolu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazan ayı kimler oruç tutamaz

En Çok Okunan Trend Haberler

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava durumu

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava durumu

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Türkiye'de ilk kez görüldü ama 25 yaşındaki Büşra vazgeçmedi

Türkiye'de ilk kez görüldü ama 25 yaşındaki Büşra vazgeçmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
16 saat boyunca aç ve susuz kalmak başta beyin hücreleri olmak üzere tüm hücrelere zarar verir malesef acı gerçek budur fakat bazılar kalkıp bilim adamı edasıyla numaradan faydalarından bahseder.Tutan tutsun yinede karışan yok.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrritabl Bağırsak Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? İrritabl Bağırsak Sendromu tedavisi nasıl olur?

Her 10 kişiden birinde İBS görülüyor

Mezoterapi ve PRP ile saç dökülmesini önleyin

İşte saç dökülmesini engellemenin yolu!

Çocuklarda böbrek sorunlarına yol açan 9 hata

Bu hatalar böbrek sorunlarına yol açıyor

Ramazanda su ihtiyacınızı karşılayacak 6 öneri

Ramazanda su ihtiyacınızı karşılayacak 6 öneri

Bahar yorgunluğunu bu besinlerle yenin! İşte enerji yükselten 8 besin

Bahar yorgunluğunu bu besinlerle yenin

Anne ve babalar dikkat! Çocuğunuzda gelişim geriliği olabilir

Anne ve babalar dikkat! Çocuğunuzda gelişim geriliği olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.