Sağlık açısından kimler oruç tutmamalı? Ramazan öncesi kritik uyarılar

İftar ve sahur sofralarında, ağır ve yağlı yemekler yerine lif zengini hafif gıdaların tercihi, susuzluk hissini artıran kola, çay ve kahve yerine su, ayran ve maden suyu tüketimi gibi önlemler bu dönemde öne çıkıyor. Memorial Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Muharrem İngeç, sağlıklı bir ramazan için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEYE DİKKAT



Ramazan süresince yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Sıcak ve nem miktarındaki yükseliş nedeniyle, vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için iftar ve sahur arasındaki saatlerde 2-2,5 litre su içilmesi gerekmektedir. Vücuttaki sıvı ihtiyacını artıran çay ve kahve tüketimi minimum düzeye indirilmelidir. Kola, gazlı içecekler ve şeker miktarı yüksek hazır meyve suları menüde yer almalıdır. Özellikle kilo sorunu ve kan şekeri yüksek olanların ramazan boyunca hazır meyve suyu gibi içecekler yerine vücudun sıvı ihtiyacını karşılayacak ayran ve maden suyunu tercih etmesi önerilir. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Chrome kullananlar dikkat! Her 10 kişiden birinde İBS görülüyor İşte saç dökülmesini engellemenin yolu!

KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?



Gün boyu aç kalmak, kan şekeri dengesini bozmaktadır. Şeker hastalarının günde 3 ana, 3 de ara öğün şeklinde beslenmesi gerekir. Oruç tutmak isteyen hipoglisemi riski olan diyabetlilerin doktorundan görüş alması gerekir. Böbrek yetmezliği olanların oruç tutması sorunlara neden olmaktadır. Bu hastaların sıvı kaybı nedeniyle böbrek fonksiyonları olumsuz etkilenmektedir. Böbrek yetmezliği sınırında olan kişiler de oruç tutmak için doktorunun önerisi ile hareket etmelidir. Başta hipertansiyon ve kalp hastalığı ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin belli saatler arasında ilaç kullanması gerekmektedir. Uzman hekimden görüş almadan bu gruptaki hastaların oruç tutması önerilmemektedir. Anne adayları kendilerinin ve bebeklerinin sağlığı için kadın doğum uzmanlarından oruç tutma konusunda görüş almalıdır. AŞIRI YAĞLI YİYECEKLER TÜKETİLMEMELİ



Ramazan ayında günlerin uzaması ve gecelerin kısalması nedeniyle aç kalma süresi de uzamaktadır. Sahurda hiçbir şey yememek ya da su içip yatmak sağlıklı değildir. Açlık nedeniyle kan şekeri bu sürede düştüğünden gün içinde halsizlik sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle sahur öğünü atlanmamalıdır. Sabah kahvaltısı yerine geçen bu öğünde; az tuzlu peynir, yoğurt ve yağsız süt, sindirimi kolay olan zeytinyağlı sebze yemekleri ile çok yağlı olmayan çorbalar tercih edilebilir. Özellikle gün içerisinde acıkma sorunu olanlar sahurda aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmalıdır.