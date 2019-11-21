Sağlık Bakan Yardımcısı Güven: "Halkımızın çoğunluğu sağlık hizmetinden memnun"

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güven, sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hilmi Ataseven ve diğer ilgililerle kente geldi. Güven, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda sağlık yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya başkanlık yaptı.

Burada konuşan Muhammet Güven, insanlara imkanlar dahilinde en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

İl sağlık değerlendirmelerini belli kriterler üzerinden yaptıklarını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Elimizdeki göstergelerle sunulan sağlık hizmetlerini detaylı şekilde inceleyerek, eksiğimiz var mı, sorunlarımız nedir, bunları göreceğiz. Ancak unutmayalım, sayısal verilerle açıklanamayan ve bunlardan da önemli bir konu var, kalite. Çalışanlarımızın motivasyonunu çok önemsiyoruz. Önce büyük bir iş yükü altında görev yapan çalışanlarımız mutlu olacak. Türkiye sağlıkta son yıllarda belli bir noktaya geldi. Belli bir standardı yakaladık. Sağlık hizmetlerinden memnuniyeti belli bir standardın üzerine çıkardık. Sağlıkta dönüşüm yaptık, güzel bir sistem kurduk. Halkımızın çoğunluğu sağlık hizmetinden memnun."