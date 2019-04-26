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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur

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SAĞLIK  | 26.04.2019 09:16 | Son Güncelleme

Son dönemde aşı karşıtı ailelerin artması nedeniyle aşıyla önlenebilir hastalıklar dünyada giderek artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ailelere çağrı yaptı. "Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur. Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur" diyen Koca, aşıda yerelleşme için çalıştıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur

Aşıyla önlenebilir hastalıkların, aşı reddi nedeniyle tüm dünyada giderek yaygınlaşması üzerine UNICEF #VaccinesWork (AşılarHayatKurtarır) kampanyası başlattı. Sağlık Bakanlığı da kampanyanın benzerini eşzamanlı olarak #SağlıkİçinAşı etiketiyle yürütüyor.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aileleri uyararak şu ifadeleri kullandı;

Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur. Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur.

AŞIDA YERELLEŞME ÇALIŞMALARI

Aşıda yerelleşme için hızla çalışıyoruz. Aşının yurt dışında üretiliyor olması aşı reddindeki gerekçelerden biri. Ancak yerelleşme ile bu olumsuz yaklaşımın da önüne geçilecek.

Aşılatarak sadece kendi çocuklarını değil, bağışıklık yetmezliği gibi sebeplerle aşı yaptırması mümkün olmayan çocukları da hastalıklardan koruyan aşı kahramanı ailelerimize ve aşılama hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

'EBEVEYNLER HASSAS OLMALI'

Okul çağı dönemindeki aşılar konusunda ebeveynler hassas olmalı. 'Nasıl olsa bebeklik aşısı yapıldı, koruyuculuğu yüksek' diye düşünerek çocukluk çağı aşılarının ihmal edilmemesi ve okul çağı döneminde de aşıların yaptırılması gerekir.

(AA)

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