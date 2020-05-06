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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Süper Lig açıklaması!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.05.2020 18:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi ve artık bundan sonra sorumluluk kendilerinde" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Süper Lig açıklaması!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbol liglerini şimdilik olmak kaydıyla, 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldıklarını açıkladı. Özdemir, "Liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz" dedi.

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Dün bir görüşmemiz oldu sayın TFF Başkanı ile. Bununla alakalı da bir basın açıklaması yaptık. Futbol, hassas bir konu. Geniş kitleleri, herkesi ilgilendiren bir alan. Kararı vermesi gereken, TFF'nin kendisi olduğunun altını çizmiştim." dedi.

"SORUMLULUK TFF'NİN!"

Dr. Fahrettin Koca, "TFF'nin sağlık kurulunun olduğunu, çalışmalarını biliyoruz. Kendi iradeleriyle kararı TFF zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da TFF'nindir." açıklamasını yaptı.


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