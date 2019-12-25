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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan şehir hastanesi açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan şehir hastanesi açıklaması

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak bile, finansal model değişikliği olsa da şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan şehir hastanesi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, şehir hastaneleriyle ilgili sistematik bir karalama kampanyasının sürdürüldüğünü ifade ederek, malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılamadığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Sağlık yatırımlarının en önemli ayağı olan 10 şehir hastanesinin hizmete girdiğini belirten Koca, 8 şehir hastanesinin yapımının devam ettiğini, genel bütçeden yapılması planlanan 12 hastaneden 3'ünün proje ihalesine çıkıldığını bildirdi.

"ŞEHİR HASTANELERİNİN YAPIMI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜLECEK"

Üç aylık süreçte kalan 9 hastanenin de proje ihalelerine çıkılacağını bildiren Koca, "2023'ten önce bu hastaneleri bitirmek üzere plan yaptık. Genel bütçede ona göre olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim, sevdam" olarak ifade ettiği şehir hastanelerinin yapımının hız kesilmeden sürdürüleceğini vurgulayan Koca, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak bile, finansal model değişikliği olsa da şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen üçüncü büyük 3 bin 704 yatak ve 1 milyon 350 bin metrekare alana sahip Ankara Şehir Hastanesinin bu yıl hizmete girdiğini hatırlatan Koca, "Ankara Şehir Hastanesinde 6 Şubat'tan bu yana 2
milyonun üzerinde hastaya bakıldı. Günde şu an 500 ameliyat ayda ise 14 bine yakın ameliyat yapılıyor. Günlük 17 bin poliklinik kapasitesine ulaşıldı." bilgisini verdi.

Ankara Şehir Hastanesinde ameliyatların durma noktasına geldiği, malzeme temin edilemediği şeklinde bir karalama kampanyasının yürütüldüğüne dikkati çeken Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılmadığı gibi bir durum asla söz konusu değil. Yeri geldiğinde malzeme fiyatlarının SUT fiyatlarından da yukarıda olduğu dönemde bile kendi global bütçemizden karşılayarak, vatandaşımızın ameliyatlarını asla yapmıyor noktasında olmadık. Ankara Şehir Hastanesinde bu anlamda malzeme olmadığından ameliyatların yapılmadığına dair bir durum söz konusu değil."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ameliyat Ankara Şehir Hastanesi malzeme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Yıllık kirası ile 1 adet daha şehir hastanesi yapılan ve 3-5 değil 29 yıllığına kiralanan bu hastana modelinde, milleti tokatlamanın haklı gururu içerisinde olmalısınız... Durmak yok çalmaya devam...
hastahanemi askeri tümenmi belli degil giren kayboluyor vatandaş tedirgin neden tam donanımlı her semte küçük hastahane yerine bu ucube hastahaneler yapılır gelexcegi olmayan bu ısrar niye
ŞEHİR DIŞINDA KALDINIZ CEBİNİZDE PARANIZ MI YOK EN DOĞRU VE UCUZ OTEL ŞEHİR HASTANELERİ.SGK DAN PARA ALABİLMEK İÇİN ACİLE GELEN HASTALARIN ÇOĞUNU YATIRIYORLAR.BU FIRSATI TEPMEYİN.
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