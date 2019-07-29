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Sağlık Bakanı Koca, Engin Nurşani için düğmeye bastı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 29.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gırtlak kanseri tanısı konulan ve tedavisi için yardım talebinde bulunulan halk ozanı Engin Nurşani'ye gerekli desteğin sağlanacağını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Engin Nurşani için düğmeye bastı

Gırtlak kanseri nedeniyle bir süre önce sesini kaybeden halk ozanı Aşık Ali Nurşani, aynı hastalığa yakalanan ve kendisi gibi ozan oğlu Engin Nurşani'nin tedavisi için sosyal medyadan yardım talebinde bulundu. Kısa sürede ilgi gören ve hızla paylaşılan mesaja Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da destek verdi.

"GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler Bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim." mesajını yayınladı.

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NE OLMUŞTU?

Gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani'nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan Aşık Ali Nurşani yardım çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenen Nurşani ''Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca engin nurşani Aşık Ali Nurşani

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