Sağlık Bakanı Koca'dan Osmaniye'deki depreme ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, 8 kişinin olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından Düziçi ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.
Depremde an itibarıyla yaralanma ve can kaybı olmadığını belirten Koca, "Osmaniye Düziçi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla 8 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
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