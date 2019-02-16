Sağlık Bakanlığı yasaklamıştı! Tanesi bin liradan satıldığı ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı'nca gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları 'düşük hapı' adı altında piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyonlarda 2 bin 69 adet hap ele geçirildi. Şüphelilerden birinin ağabeyinin bir süre önce aynı suçtan tutuklandığı belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları 'düşük hapı' adı altında internet üzerinden piyasaya sürdükleri iddiasıyla haklarında ihbar bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerden Mustafa T. yönetimindeki 06 ED 1140 plakalı otomobili Etimesgut ilçesi 2668. Cadde üzerinde durdurdu.

Otomobilde ve şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, "düşük hapı" olarak piyasaya sürülen 519 "Cytotec" adlı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mustafa T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.