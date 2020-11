Sağlık çalışanlarına başarı belgesi

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgınında özverili olarak çalışan Alaşehir Devlet Hastanesi ve Sağlık Grup Başkanlığı çalışanlarına başarı belgesi verdi.

Pandemi salgınının başlamasıyla birlikte canla başla, fedakarca görev yapan doktor, hemşire, laborant, röntgen, memur ve yardımcı personellerin, hastalığın kontrol altında tutulması, hasta olanların tedavilerinin yapılabilmesi için zaman gözetmeksizin çalışan, mahalle mahalle, ev ev gezerek, hastalığın kontrol altına alınması için çalışan Sağlık Grup Başkanlığı ekiplerini ve Alaşehir Devlet Hastanesi personellerini ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun çalışanları başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçede görev yapan tüm kamu çalışanları pandemi döneminde el ele vererek salgınla mücadele ediyor. Koordinasyon içinde sürdürülen çalışmanın tam olarak başarıya ulaşması halkımızın bu mücadeleyi sahiplenmesine bağlı. Hayatın her alanında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak destek olalım. Sağlık çalışanlarına vereceğimiz en güzel hediye kurallara uymak olacaktır. Aylardır canla, başla, fedakarca çalışarak yükümüzü çeken sağlıkçılarımıza ne yapsak, ne söylesek, ne kadar başarı belgesi versek azdır. Amacımız onların yalnız olmadığını, her zaman onlarla berber olduğumuzu göstermektir. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kadir Gem ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, zor şartlarda ve sürekli risk altında görev yaptıklarını ancak bu durumun görevleri olduğunu belirtti. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kadir Gem, "Yeter ki bu salgından bir an önce kurtulalım. Ancak bundan kurtulmanın en önemli yolu, hepimize bağlı. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evde kalmaları, maske, mesafe ve hijyen kurallara hep birlikte uyalım, uymayanları da uyaralım." dedi. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kadir Gem ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, tüm personelleri adına Kaymakam Abdullah Uçgun’a teşekkür etti.