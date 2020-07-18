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Sağlık çalışanlarından ’Döner sermaye’ açıklaması

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 18.07.2020 15:15 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, Sağlık-Sen Şubesi, düzenledikleri basın açıklamasında döner sermaye konusunda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Yasin Yücasan, yaptığı açıklamada; "Sağlık, kamunun vatandaşlarına vermekle yükümlü olduğu hizmetlerin en önemlileri arasında yer almaktadır.

Sağlık çalışanlarından ’Döner sermaye’ açıklaması

Kırşehir’de, Sağlık-Sen Şubesi, düzenledikleri basın açıklamasında döner sermaye konusunda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.
Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Yasin Yücasan, yaptığı açıklamada; "Sağlık, kamunun vatandaşlarına vermekle yükümlü olduğu hizmetlerin en önemlileri arasında yer almaktadır. Sosyal devlet ilkesinin esas alındığı ülkelerde her bir vatandaş, sağlık çalışanları eliyle sunulan hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanır. Bu durum, sosyal bir hukuk devleti olan ülkemiz için de geçerlidir. Ülkemiz, dünyanın en kapsamlı ve en donanımlı sağlık sistemlerinden birine sahiptir. Pandemi sürecinde bir defa daha test edilen bu sistem, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır" dedi.
Sistemin oturmuş olması yanında sistemi ayakta tutanların sağlık çalışanları olduğuna dikkat çeken Yücasan, "Elbette sistem ne kadar iyi olursa olsun ve ne kadar teknolojik donanıma sahip bulunursa bulunsun onu işleten, ayakta tutan, memnuniyeti had safhaya yükselten, fedakar sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanları ordumuz, pandemi süreci öncesinde olduğu gibi salgına karşı canları pahasına yürüttükleri amansız mücadelede de bu hakikati tüm çıplaklığıyla ortaya koymuşlardır. Sağlık sistemimiz, kutsal görevlerini her koşul ve şartta üstün fedakarlıklarla yürüten sağlık çalışanlarımız sayesinde milletimizin sığındığı en güvenli liman olmuştur" diye konuştu.
"Olumsuzlukların ana kaynağını döner sermaye sistemi oluşturmaktadır" diyen Yücasan açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Tüm bu olumsuzlukların ana kaynağını döner sermaye sistemi oluşturmaktadır. 2004 yılında, sağlıkta yeni döneme geçiş sürecinde önemli sorunların çözümünde anahtar rol görmesi amacıyla tüm sağlık tesislerinde uygulanmaya başlanan döner sermaye sistemi, ilk yıllarda başarıyla uygulanmışsa da gelinen noktada işlevini yitirip, kronik bir sorun halini almıştır. Bu sistem nedeniyle özellikle son 6-7 yıldır, meslek ve unvan bazındaki farklı hak edişler, sağlık çalışanları arasında memnuniyet sınırlarının ötesinde ne yazık ki kargaşaya yol açmıştır. Sistem; gerek hekimler arasında gerekse hekim dışı sağlık çalışanları arasında dengeli ve hakkaniyetli bir paylaşıma imkan vermemektedir. Vicdanları yaralayan aynı acı durum iller, hastaneler ve birimler arasındaki sağlık çalışanları için de geçerlidir. Sorun ne yazık ki her geçen gün daha da büyümekte ve içinden çıkılmaz hal almaya doğru ilerlemektedir. Endişemiz ve aynı zamanda umudumuz, sağlık sistemine dolayısıyla insanımıza zarar verici noktalara ulaşmadan çözüme kavuşmasıdır."

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