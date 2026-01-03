Mynet Trend

Sağlık personeli 84 yaşındaki hastayı sırtında taşıdı!

Mardin’in Midyat ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hastaya ulaşan UMKE ekiplerinden sağlık personeli, 84 yaşındaki hastayı sırtından taşıdı.

Midyat ilçesine bağlı Danışman Mahallesi’nde ikamet eden 84 yaşındaki Nuri İnan, aniden rahatsızlanınca yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle yolunun araç trafiğine kapalı olması üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

500 METRE TAŞIDI

Kar kalınlığı nedeniyle ambulansın ilerleyemediği noktadan itibaren yola yaya devam eden ekipler, yaşlı adamın evine ulaştı. İlk müdahalenin ardından hastanın nakledilmesi için kolları sıvayan sağlık personeli Hüseyin Cihan Özdoğru, 84 yaşındaki Nuri İnan’ı sırtına alarak karla kaplı yolda yaklaşık 500 metre boyunca taşıdı. (İHA)Kaynak: İHA

