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  4. Sağlık personeli taşıyan "Uçan kale" Mogadişu'daki yaralılar için havalandı

Sağlık personeli taşıyan "Uçan kale" Mogadişu'daki yaralılar için havalandı

AA AA
SAĞLIK  | Son Güncelleme

UMKE ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik sağlık ekibi, bombalı terör saldırısının yaşandığı Somali'nin başkenti Mogadişu'ya uçtu - Sağlık ekipleri, saldırıda yaralananların tedavisine destek verecek

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik sağlık ekibi, bombalı terör saldırısının yaşandığı Somali'nin başkenti Mogadişu'ya uçtu.

Mogadişu'da sabah saatlerinde meydana gelen ve şu ana kadar 2'si Türk 76 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının ardından Sağlık Bakanlığı yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda, UMKE ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik bir ekip oluşturuldu.

Sağlık personeli, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait "Uçan kale" olarak adlandırılan A400M tipi askeri nakliye uçağıyla saat 23.00'te Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Mogadişu'ya hareket etti.

Uçaktaki ekipte bulunan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzman Doktor Eray Çınar, uçuş öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla terör saldırısının meydana geldiği Mogadişu'ya gitmek için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

UMKE ve cerrahi personelin, Somali'de yaralıların tedavisine destek olacaklarını belirten Çınar, ağır yaralıların tedavi için uçakla Türkiye'ye getirileceklerini ifade etti.

Çınar, yaralıların tedavisinde kullanmak üzere tıbbi malzemeler ve ilaçlar da götürdüklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mogadişu Somali Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE

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