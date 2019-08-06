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Sağlık raporu alamayan hasta, doktoru bıçaklayarak yaraladı

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YAŞAM  | 06.08.2019 18:24 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Sağlık raporu alamayan hasta, doktoru bıçaklayarak yaraladı

Olay, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir hasta, sağlık kurulundan sağlık raporu almak istedi. Sağlık kurulundan rapora onay çıkmayınca öfkelenen hasta, göz doktoru Kutlay Kandemir’i bekledi.

İsteği onaylanmayan hasta, Kandemir’in dışarı çıkmasıyla saldırıya geçti. Doktor Kandemir’i bıçaklayan hasta, hastaneden kaçtı.

Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Kandemir tedaviye alındı. Yaralanan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Doktor Kutlay Kandemir’i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polis, doktoru bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

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