Sağlık-Sen’den Tire’ye tebrik ziyareti

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve beraberindeki heyet, Tire Devlet Hastanesi yöneticisi Fatih Hayali ile bir araya gelerek tebriklerini iletti. Özdemir, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından TÜSKA/SAS akreditasyon belgesi alan hastane yönetimini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BU DURUM BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

Başkan Özdemir, Türkiye’de ilk HIMSS Stage 7 kağıtsız dijital hastane unvanını elinde bulunduran ve şimdide sağlıkta akreditasyon standartlarının (SAS) kriterlerini yerine getirerek TÜSKA/SAS akredite belgesi alan Türkiye’nin ilk kamu hastanesi unvanını kazanan Tire devlet hastanesinin yönetiminden konuyla ilgili bilgi aldı. Özdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sağlıkta ciddi yeniliklerin yapıldığı ancak bazı sıkıntıların da halen giderilmediği bir dönemde Tire Devlet Hastanemizin sağlıkta akreditasyon standartlarının (SAS) kriterlerini yerine getirerek TÜSKA/SAS akredite belgesi alan Türkiye’nin ilk kamu hastanesi unvanını kazanması bizleri çok mutlu etti. Ben hastane yöneticimizin nezdinde tüm çalışanları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”