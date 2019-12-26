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  4. Sağlık-Sen’den Tire’ye tebrik ziyareti

Sağlık-Sen’den Tire’ye tebrik ziyareti

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, kamu hastaneleri alanında ilk TÜSKA/SAS akreditasyon belgesi alan Tire Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık-Sen’den Tire’ye tebrik ziyareti

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve beraberindeki heyet, Tire Devlet Hastanesi yöneticisi Fatih Hayali ile bir araya gelerek tebriklerini iletti. Özdemir, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından TÜSKA/SAS akreditasyon belgesi alan hastane yönetimini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BU DURUM BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

Başkan Özdemir, Türkiye’de ilk HIMSS Stage 7 kağıtsız dijital hastane unvanını elinde bulunduran ve şimdide sağlıkta akreditasyon standartlarının (SAS) kriterlerini yerine getirerek TÜSKA/SAS akredite belgesi alan Türkiye’nin ilk kamu hastanesi unvanını kazanan Tire devlet hastanesinin yönetiminden konuyla ilgili bilgi aldı. Özdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sağlıkta ciddi yeniliklerin yapıldığı ancak bazı sıkıntıların da halen giderilmediği bir dönemde Tire Devlet Hastanemizin sağlıkta akreditasyon standartlarının (SAS) kriterlerini yerine getirerek TÜSKA/SAS akredite belgesi alan Türkiye’nin ilk kamu hastanesi unvanını kazanması bizleri çok mutlu etti. Ben hastane yöneticimizin nezdinde tüm çalışanları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Hastane yöneticisi Fatih Hayali ise alınan başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek,” 2017 de başvurduğumuz süreç 2018’de tescillendi. 2019 Ekim ayında ara bir denetim geçirerek akredite olmayı başardık. Bu ödülü ekibimle beraber aldık ve tüm sağlık çalışanlarının gayretiyle başardık. HIMSS Seviye 7 ve TÜSKA/SAS Akreditasyon belgelerini Türkiye’de ilk alan hastane olan Tire Devlet Hastanesi çalışmalarıyla öncü bir kamu kurumu olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık-Sen tire

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