Sağlıklı duruyordu ancak 3. evre kolon kanseri çıktı! Doktorlar bile anlamadı

Genç yaşı ve sağlıklı görüntüsü nedeniyle aylarca stres ve İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) denilerek geçiştirildi. Genç adamın sağlık sorunu aylar sonra ortaya çıktı. 37 yaşındaki Mohammad Samad evre 3 kolon kanseri olduğunu öğrendi.

Çiğdem Sevinç

İngiltere’de yaşayan 37 yaşındaki Mohammad Samad, aylarca stres ve bağırsak sendromu (IBS) denilerek eve gönderildi. Oysa yaşadığı şikâyetlerin nedeni evre 3 kolon kanseriydi.

ŞİDDETLİ AĞRIYLA BAŞLADI

Ekim 2020’de alt karın bölgesinde aniden başlayan şiddetli ağrı, ilk alarm oldu. Zamanla ağrılar sıklaştı, kabızlık, şişkinlik ve aşırı yorgunluk ortaya çıktı. Samad, karın bölgesinde sert bir kitle de hissetti.

Üç farklı doktora giden Samad’a stres, IBS ve Crohn hastalığı tanıları konuldu. Genç ve fit görünmesi nedeniyle ciddi bir hastalık ihtimali göz ardı edildi.

KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şikâyetleri geçmeyince kan testi ve kolonoskopi yapılan Samad’ın ileri evre kolon kanseri olduğu belirlendi. Tedavi süreci enfeksiyonlar nedeniyle zorlaştı ancak acil ameliyatla tümör alındı.

Yapılan testlerde genetik risk faktörü de tespit edilen Samad, iki yıldır kanserden tamamen kurtulmuş durumda. Samad, “Belirtileri hafife almayın, vücudunuzu dinleyin ve gerekirse ısrarcı olun” diyerek uyarıda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
kolon kanseri bağırsak
