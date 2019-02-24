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Sağlıklı gebelik için nelere dikkat edilmelidir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 24.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

Kadınların yaşamlarındaki en önemli evrelerinden biri olan gebelik; bu süreçte görülen bulantı, halsizlik, mide yanması ve baş ağrısı gibi şikayetler nedeniyle anne adayları için sıkıntılı olabiliyor. Bu sorunların tam olarak ortadan kaldırılması mümkün olmasa da alınacak bazı önlemlerle konforlu bir gebelik dönemi sağlanabiliyor. İşte gebelikte dikkat edilmesi gerekenler...

Sağlıklı gebelik için nelere dikkat edilmelidir?

Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Yunus Çavuş, gebelikte yaşanabilecek sorunları azaltmak için önerilerde bulundu.

1- BULANTILARA KARŞI BESLENME ALIŞKANLIKLARINIZI DÜZENLEYİN

Gebelik bulantıları genellikle sabah saatlerinde başlar. Özellikle ilk ve çoğul gebeliklerde bulantı önemli bir sorundur. Ortalama 4-8 hafta arası görülen bulantı, 14-16’ıncı haftaya kadar azalarak devam eder ve bazen tüm gebelik süresince kendini gösterebilir. Bulantıların, alınacak bazı önlemlerle azaltılması mümkündür. Gün içinde az ve sık yemek, öğünler arasında az sıvı tüketmek, katı, kuru, yağsız ve tuzlu gıdaları tercih etmek şikayetleri azaltır. Eğer tatlı ve meyveler bulantı yapmıyorsa, tüketilmesinde her hangi bir sakınca yoktur. Tuzlu kraker, galeta ve simit gibi besinler de bulantıyı bastırabilir. Sabah bulantılarını hafif bir şekilde atlatmak için uyandıktan hemen sonra bu besinler açık çayla birlikte tüketilebilir. Bunun yanında yataktan aniden kalkmamak, hoş olmayan kokulardan ve ağır yiyeceklerden uzak durmak da bulantıyı önlemeye yardımcı olur.

2- GEREKTİĞİNDE PSİKOLOJİK DESTEK ALIN

Gebeliğin ilk dönemlerinde anne adayının sinirli, gergin ve alıngan bir ruh hali içinde olması normaldir. Çünkü bu 3 aylık dönem gebeliğe adaptasyon sürecidir. Kişi gebeliğe uyum sağladıkça yavaş yavaş rahatlayacaktır. Hemen hemen her kadını etkileyen bu durum eşlere de yansıyarak endişelenmelerine yol açabilir. Bu gibi durumlarda daha önce gebelik dönemi yaşamış yakın çevreden kişiler ile konuşmak yararlı olacaktır. Eğer bu bir çözüm sağlamazsa, psikolojik destek alınabilir

3- YETERLİ MİKTARDA SIVI TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERİN

Gebelik döneminde sürekli idrara çıkma isteği, rahimde büyüme ve böbrek fonksiyonlarındaki değişime bağlıdır. Bazen idrar kaçırmalar olabilir. Bu durum genellikle gebeliğin 4’üncü ayından itibaren azalsa da son evrede tekrar ortaya çıkabilir. Ancak yaşanan bu değişiklikler nedeniyle kesinlikle sıvı alımı azaltılmamalıdır. Çünkü sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek için yeterli sıvı alımı gereklidir. İhtiyaç hissedildiği her an idrara çıkılmalıdır. Aksi takdirde idrar yolu enfeksiyonları ortaya çıkabilir. Sık idrara çıkma ile birlikte yanma ve ağrı sorunlarında mutlaka doktora başvurulmalıdır.

4- 20'İNCİ HAFTADAN SONRA DEVAM EDEN BAŞ AĞRILARINI DİKKATE ALIN

Baş ağrısı ve halsizlik genellikle gebelikte ortaya çıkan hormonal ve kan dolaşımındaki değişikliklere bağlıdır. Ancak gebeliğin 20’inci haftasından sonra başlayan baş ağrıları masum olmayabilir. Bu durumda nöroloji uzmanına danışılması önerilir. Baş ağrısı sırasında; yüzün ön tarafı ve kenarlarına, burun çevresine, gözlere sıcak kompres uygulama ağrıyı azaltabilir. İyi ve dengeli beslenme, dinlenme, masaj, hafif egzersiz ve yürüyüşler şikayetleri en aza indirir.

5- LEKE TARZINDAKİ KANAMALARI İHMAL ETMEYİN

Leke tarzında kanamalar gebeliğin her döneminde çok önemlidir. Gebeliğin ilk 3 ayında oluşan kanamalar implantasyon yani bebeğin rahim içerisine yerleşmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Ancak bazen de düşük habercisi olabilir. Çünkü gebeliğin ilk 3 ayında görülen kanamaların yaklaşık %10’u düşükle sonuçlanmaktadır. Bu durumda uzman görüşüne başvurulmalıdır.

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