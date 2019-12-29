Sağlıklı gelecek için bordan cam şişe üretimine destek önerisi

Araştırma kapsamında güneş ışınlarına maruz bırakılan pet şişelerdeki kimyasal madde sayısının beşe çıktığını belirlediklerini aktaran Temel, "Yani pet şişelerle su içerken kimyasal maddeyi de vücudumuza alıyoruz. Şu an belki bir zararı görünmüyor ama bu kimyasal madde 10 yıl sonra birikme sonucu vücutta nasıl bir etki yapacak bunu kimse tahmin edemiyor." dedi.

Pet şişelerle ilgili dünya çapında çalışmalar yaptıklarını aktaran Temel, piyasadaki 500 mililitrelik su pet şişelerinden örnekler alıp "LC-MS-TOF cihazı" yardımıyla ölçümler yaptıklarını ve bu çalışma sonucunda üç kimyasal maddeye rastladıklarını ifade etti.

Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çevre kirliliğini önleme noktasında çok güzel işlerin yapıldığını, kendilerinin de naylon poşetlerin zararlarını anlatmak için çeşitli etkinliklere katılarak, bu alanda farkındalık oluşturmaya çabaladıklarını belirtti.

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Çevre Bilincini Geliştirme Derneği (ÇEBİD) Başkanı ve Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, pet şişelerde bulunan kimyasal maddelerin insan sağlığını etkilememesi için bordan cam üretiminin devlet tarafından desteklenmesi önerisinde bulundu.

- "Cam şişelerin üretimine devlet desteğinin sağlanması gerek"

Pet şişelerde tespit edilen kimyasal maddelerin vücuttaki bütün organlara hatta akciğerlere kadar zarar verebileceği iddiasında bulunan Temel, şöyle devam etti:

"Aslında tüketici cam şişeleri tercih etmek istiyor ama bunu pahalı buluyor. Burada devletin çözüme destek sunması lazım. Dünyanın en büyük bor rezervi Türkiye'de. Maksat halkımızın sağlığını korumaksa devletin, 'Biz 500 mililitrelik veya 1 litrelik cam şişeleri borla yapacağız ve devlet destekli olacak. Biz bunda indirim yapacağız' demesi lazım. İnsanlar kanser olmadığı zaman yüklü miktarlarda ilaç masrafı da olmayacak. Bordan cam şişe üretimine önem verilip 500 mililitrelik, 1 litrelik cam şişeler için devlet desteğinin sağlanması ve 500 mililitrelik pet şişelerin piyasadan kaldırılması gerekiyor. Böylece sağlığımız emin ellerde olacak."

Prof. Dr. Temel, pet şişelerdeki su azaldıkça çözülmenin daha fazla olduğunu ve suya daha fazla kimyasal geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: