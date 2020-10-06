Sağlıklı kahvaltıların olmazsa olmazı: Granola tarifi

Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda hafif ve sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız gronala tarifini deneyebilirsiniz. Her sabah uyanır uyanmaz dışarı çıkması gerekenler ya da kahvaltı sofrası hazırlamaya üşenenler için oldukça pratik, bol enerji verici ve oldukça doyurucu kahvaltılık olan granolayı hiç yorulmadan yapabilirsiniz. Kolayca hazırlanabilen evde granola tarifini öğlen atıştırmalığı olarak veya kahvenin yanında da tercih edebilirsiniz.

Oldukça pratik olan bu tarifle hem sağlıklı beslenebilecek hem de pratik bir kahvaltı yapabileceksiniz. Granola yapımı için kullanılan malzemelerle günlük şeker ihtiyacınızı da karşılamış olacaksınız. Bu sayede hem sağlıklı hem hızlı hem de içeriği zengin bir kahvaltı ile enerjinizi tamamlayabilirsiniz.

Abur cubur yerine de tercih edebileceğiniz sağlıklı granola tarifini deneyerek ağız tadınıza uygun çeşitlerini sıklıkla deneyebilirsiniz.

Granola Tari̇fi̇ İçi̇n Malzemeler

2 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay bardağı ceviz içi

3 yemek kaşığı çiğ kaju fıstığı

1 çay bardağı çiğ badem

1 çay bardağı fındık

4-5 yemek kaşığı vişne kurusu

1 çay bardağı kuru üzüm (çekirdeksiz)

3 yemek kaşığı bal

1/2 su bardağı üzüm pekmezi

1 çay kaşığı tarçın

Granola Nasıl Yapılır?

İlk olarak ceviz içi, fındık ve kaju fıstığını bir buzdolabı poşetine koyun. Bir tokmak yardımıyla iri parçalar haline getirin. Ve yahut varsa öğütücü yardımıyla parçalayın.

İri parçalar haline gelen kuru yemişleri bir karıştırma kabı içerisine alın.

Üzerine yulaf ekleyin.

Daha sonra üzerine bal, pekmez ve tarçını gezdirin. Bir güzel karıştırın.

Yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine ince bir katman olarak yayın.

180 derece de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.

10 dakika sona erdiğinde tepsiyi fırından alın ve spatula ya da tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın ve bu sefer 5 dakika daha pişirin.

Pişirme işlemi sonunda tepsiyi fırından alın ve karıştırarak oda sıcaklığında dinlendirin.

Dinlenme işlemi sonrasında içine kuru üzüm ve vişne kurusunu da ekleyin.

Granolanız soğudukça katı bir kıvam alır. Bu yüzden de parçalar haline gelecek şekilde kırarak saklamanızı tavsiye edilir.

Granolalarınızı kavanoz ya da hava almayan kutu içerisinde muhafaza edebilirsiniz.

Böylece gün içerisinde atıştırmak için de yanınızda taşıyabilirsiniz.

Granola Neyle Yenir?

Öncelikle kullandığınız malzemelerin yani kuruyemişlerin çiğ olması önemlidir. Daha sonra ise damak tadınıza göre ana malzeme olan yulafa kabak çekirdeği içi, dut kurusu, turna yemişi, kuru kayısı gibi başka kuru meyveler ekleyerek, granolanızı lezzet şöleni haline getirebilirsiniz. Granolayı, yoğurt veya sütle tüketebilirsiniz. Üzerini en son isteğinize bağlı olarak çilek, muz ya da yaban mersiniyle de süsleyebilirsiniz.