Sağlıklı kahvaltıların olmazsa olmazı: Granola tarifi

Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda hafif ve sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız gronala tarifini deneyebilirsiniz. Her sabah uyanır uyanmaz dışarı çıkması gerekenler ya da kahvaltı sofrası hazırlamaya üşenenler için oldukça pratik, bol enerji verici ve oldukça doyurucu kahvaltılık olan granolayı hiç yorulmadan yapabilirsiniz. Kolayca hazırlanabilen evde granola tarifini öğlen atıştırmalığı olarak veya kahvenin yanında da tercih edebilirsiniz.
Oldukça pratik olan bu tarifle hem sağlıklı beslenebilecek hem de pratik bir kahvaltı yapabileceksiniz. Granola yapımı için kullanılan malzemelerle günlük şeker ihtiyacınızı da karşılamış olacaksınız. Bu sayede hem sağlıklı hem hızlı hem de içeriği zengin bir kahvaltı ile enerjinizi tamamlayabilirsiniz.
Abur cubur yerine de tercih edebileceğiniz sağlıklı granola tarifini deneyerek ağız tadınıza uygun çeşitlerini sıklıkla deneyebilirsiniz.
Öncelikle kullandığınız malzemelerin yani kuruyemişlerin çiğ olması önemlidir. Daha sonra ise damak tadınıza göre ana malzeme olan yulafa kabak çekirdeği içi, dut kurusu, turna yemişi, kuru kayısı gibi başka kuru meyveler ekleyerek, granolanızı lezzet şöleni haline getirebilirsiniz. Granolayı, yoğurt veya sütle tüketebilirsiniz. Üzerini en son isteğinize bağlı olarak çilek, muz ya da yaban mersiniyle de süsleyebilirsiniz.
Evde ya da kavanoz içinde dışarıda tüketime hazır hale getirilebilen granoloyu dışarıda yürürken dahi yemek isterseniz bar haline getirebilirsiniz.
Granola tarifinize yapacağınız ufak eklemelerle barınız hızlıca hazır olur. Klasik granolonuzdan farklı olarak hurma, kuru kayısı, incir ve damak tadınıza uyan diğer besinleri mutfak robotuyla birbirine yapışacak hale gelene kadar parçalamanız gerekir. Daha sonra ise kuruyemişleri üzerine eklemelisiniz. Pekmez, bal ve tarçını ocakta kaynattıktan sonra harca katın. Ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine serin. Spatula yardımı ile üzerini düzeltin. Granola tarifinde yazdığı şekilde pişirin. Pişirme işlemi sonunda ise dinlenen ve kıvam alan granolonuzu istediğiniz boyda dilimlere bölün. Tüm gün elinizden düşürmeyeceğiniz granola barlarınız hazır.
Kahvaltıda tüketimi önerilen granola aslında günün her saatine uygun bir atıştırmalıktır. Gün içinde atıştırmalık olarak ya da atlanan öğün yerine yenebilir. Granola spor yapanların, kamp yapanların, yoğun iş temposunda çalışanların, fit kalmak isteyenlerin veya sık seyahat edenlerin kullandığı bir atıştırmalıktır. Bunun nedeni ise yüksek besleyici oranı, hafif ve saklaması kolay olmasıdır.
Granola içinde yulaf, kuruyemiş ve kuru meyve bulunduran bir besindir. Evde kolayca yapabileceğiniz granola yüksek besleyiciliği ve enerji verici olması sebebiyle sıklıkla tercih edilir. İçeriği sayesinde düşük karbonhidrat, protein ve lif bakımından zengin olan granola, sağlıklı yağlar bakımından da zengindir. Düzenli olarak tüketilen granola ile gün içindeki yorgunluk ve buna bağlı olarak da stresi de azaltır. Granola içindeki meyveler ve kuruyemişler bakımında kan şekerini sağlıklı bir şekilde dengeleyen doyurucu bir besindir. Bu sayede abur cubur isteğiniz bastırılmış olur. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak çalışmalarınızı da düzenlemeye yardımcı olur. Kolay granola tarifi ile siz de bu sağlıklı besini evinizde yapabilirsiniz.
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