YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Sağlıklı kahvaltıların olmazsa olmazı: Granola tarifi

Sağlıklı kahvaltıların olmazsa olmazı: Granola tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yulaf, fındık ve bal gibi diğer malzemeleri birleştirerek yapabileceğiniz sağlıklı granolaları evde kolayca yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem pratik granolalar sayesindekatkı maddeli kahvaltılık veya abur cuburları hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

Sağlıklı kahvaltıların olmazsa olmazı: Granola tarifi

İçindekiler

  • Granola Tari̇fi̇ İçi̇n Malzemeler
  • Granola Nasıl Yapılır?
  • Granola Neyle Yenir?
  • Sağlıklı Granola Nasıl Yapılır?
  • Enerji̇ Deposu Sağlıklı Granolayı Ki̇mler Tüketebi̇li̇r?
  • Granolanın Sağlığa Faydaları

Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda hafif ve sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız gronala tarifini deneyebilirsiniz. Her sabah uyanır uyanmaz dışarı çıkması gerekenler ya da kahvaltı sofrası hazırlamaya üşenenler için oldukça pratik, bol enerji verici ve oldukça doyurucu kahvaltılık olan granolayı hiç yorulmadan yapabilirsiniz. Kolayca hazırlanabilen evde granola tarifini öğlen atıştırmalığı olarak veya kahvenin yanında da tercih edebilirsiniz.

Oldukça pratik olan bu tarifle hem sağlıklı beslenebilecek hem de pratik bir kahvaltı yapabileceksiniz. Granola yapımı için kullanılan malzemelerle günlük şeker ihtiyacınızı da karşılamış olacaksınız. Bu sayede hem sağlıklı hem hızlı hem de içeriği zengin bir kahvaltı ile enerjinizi tamamlayabilirsiniz.
Abur cubur yerine de tercih edebileceğiniz sağlıklı granola tarifini deneyerek ağız tadınıza uygun çeşitlerini sıklıkla deneyebilirsiniz.

Granola Tari̇fi̇ İçi̇n Malzemeler

  • 2 su bardağı yulaf ezmesi
  • 1 çay bardağı ceviz içi
  • 3 yemek kaşığı çiğ kaju fıstığı
  • 1 çay bardağı çiğ badem
  • 1 çay bardağı fındık
  • 4-5 yemek kaşığı vişne kurusu
  • 1 çay bardağı kuru üzüm (çekirdeksiz)
  • 3 yemek kaşığı bal
  • 1/2 su bardağı üzüm pekmezi
  • 1 çay kaşığı tarçın

Granola Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak ceviz içi, fındık ve kaju fıstığını bir buzdolabı poşetine koyun. Bir tokmak yardımıyla iri parçalar haline getirin. Ve yahut varsa öğütücü yardımıyla parçalayın.
  • İri parçalar haline gelen kuru yemişleri bir karıştırma kabı içerisine alın.
  • Üzerine yulaf ekleyin.
  • Daha sonra üzerine bal, pekmez ve tarçını gezdirin. Bir güzel karıştırın.
  • Yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine ince bir katman olarak yayın.
  • 180 derece de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.
  • 10 dakika sona erdiğinde tepsiyi fırından alın ve spatula ya da tahta kaşık yardımıyla karıştırın.
  • Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın ve bu sefer 5 dakika daha pişirin.
  • Pişirme işlemi sonunda tepsiyi fırından alın ve karıştırarak oda sıcaklığında dinlendirin.
  • Dinlenme işlemi sonrasında içine kuru üzüm ve vişne kurusunu da ekleyin.
  • Granolanız soğudukça katı bir kıvam alır. Bu yüzden de parçalar haline gelecek şekilde kırarak saklamanızı tavsiye edilir.
  • Granolalarınızı kavanoz ya da hava almayan kutu içerisinde muhafaza edebilirsiniz.
  • Böylece gün içerisinde atıştırmak için de yanınızda taşıyabilirsiniz.

Granola Neyle Yenir?

Öncelikle kullandığınız malzemelerin yani kuruyemişlerin çiğ olması önemlidir. Daha sonra ise damak tadınıza göre ana malzeme olan yulafa kabak çekirdeği içi, dut kurusu, turna yemişi, kuru kayısı gibi başka kuru meyveler ekleyerek, granolanızı lezzet şöleni haline getirebilirsiniz. Granolayı, yoğurt veya sütle tüketebilirsiniz. Üzerini en son isteğinize bağlı olarak çilek, muz ya da yaban mersiniyle de süsleyebilirsiniz.

Sağlıklı Granola Nasıl Yapılır?

Evde ya da kavanoz içinde dışarıda tüketime hazır hale getirilebilen granoloyu dışarıda yürürken dahi yemek isterseniz bar haline getirebilirsiniz.

Granola tarifinize yapacağınız ufak eklemelerle barınız hızlıca hazır olur. Klasik granolonuzdan farklı olarak hurma, kuru kayısı, incir ve damak tadınıza uyan diğer besinleri mutfak robotuyla birbirine yapışacak hale gelene kadar parçalamanız gerekir. Daha sonra ise kuruyemişleri üzerine eklemelisiniz. Pekmez, bal ve tarçını ocakta kaynattıktan sonra harca katın. Ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine serin. Spatula yardımı ile üzerini düzeltin. Granola tarifinde yazdığı şekilde pişirin. Pişirme işlemi sonunda ise dinlenen ve kıvam alan granolonuzu istediğiniz boyda dilimlere bölün. Tüm gün elinizden düşürmeyeceğiniz granola barlarınız hazır.

Enerji̇ Deposu Sağlıklı Granolayı Ki̇mler Tüketebi̇li̇r?

Kahvaltıda tüketimi önerilen granola aslında günün her saatine uygun bir atıştırmalıktır. Gün içinde atıştırmalık olarak ya da atlanan öğün yerine yenebilir. Granola spor yapanların, kamp yapanların, yoğun iş temposunda çalışanların, fit kalmak isteyenlerin veya sık seyahat edenlerin kullandığı bir atıştırmalıktır. Bunun nedeni ise yüksek besleyici oranı, hafif ve saklaması kolay olmasıdır.

Granolanın Sağlığa Faydaları

Granola içinde yulaf, kuruyemiş ve kuru meyve bulunduran bir besindir. Evde kolayca yapabileceğiniz granola yüksek besleyiciliği ve enerji verici olması sebebiyle sıklıkla tercih edilir. İçeriği sayesinde düşük karbonhidrat, protein ve lif bakımından zengin olan granola, sağlıklı yağlar bakımından da zengindir. Düzenli olarak tüketilen granola ile gün içindeki yorgunluk ve buna bağlı olarak da stresi de azaltır. Granola içindeki meyveler ve kuruyemişler bakımında kan şekerini sağlıklı bir şekilde dengeleyen doyurucu bir besindir. Bu sayede abur cubur isteğiniz bastırılmış olur. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak çalışmalarınızı da düzenlemeye yardımcı olur. Kolay granola tarifi ile siz de bu sağlıklı besini evinizde yapabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Herkesten saklanan sır tarif! Bildiğiniz tüm krem çikolataları unutun Herkesten saklanan sır tarif! Bildiğiniz tüm krem çikolataları unutun
Tam kararında biberli lor turşusu için ünlü şeften pratik tarif! Tam kararında biberli lor turşusu için ünlü şeften pratik tarif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
İzmir’in vazgeçilmez lezzetini evde deneyin: Boyoz Tarifi
İzmir’in vazgeçilmez lezzetini evde deneyin: Boyoz Tarifi
Kahvaltıların olmazsa olmazı: Çılbır
Kahvaltıların olmazsa olmazı: Çılbır
Tarçın ve Çikolatayla Neşelenen İspanyol Lezzeti
Tarçın ve Çikolatayla Neşelenen İspanyol Lezzeti
Çıtır çıtır kolay börek yapmak isteyenlere çarşaf böreği tarifi
Çıtır çıtır kolay börek yapmak isteyenlere çarşaf böreği tarifi
İlginizi Çekebilir
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Balıkesir Usulü Höşmerim
Balıkesir Usulü Höşmerim
Yuvalama Çorbası
Yuvalama Çorbası
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde hingel nasıl yapılır? İşte hingel tarifi!
Evde hingel nasıl yapılır?
Herkesten saklanan sır tarif! Bildiğiniz tüm krem çikolataları unutun
Herkesten saklanan sır tarif! Bildiğiniz tüm krem çikolataları unutun
Yumuş yumuş lezzet: Göçmen böreği Dızmana tarifi
Yumuş yumuş lezzet: Göçmen böreği Dızmana
Hem sağlıklı hem enerji bombası: Fıstık ezmesi tarifi
Hem sağlıklı hem enerji bombası
Düğün çorbası tarifi: Anadolu’nun benzersiz lezzeti!
Düğün çorbası tarifi: Anadolu’nun benzersiz lezzeti!
En pratik kebap: Çökertme kebabı tarifi
En pratik kebap: Çökertme kebabı tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.