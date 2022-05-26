Sağlıklı kızartmalar için mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken en iyi yağsız fritöz modelleri

Yaşam kalitenizi yükseltmek için dengeli ve sağlıklı beslenme düzeni oluşturmak istiyor ancak enfes kızartmaları hayatınızdan çıkarmak istemiyorsanız merak etmeyin. Yağsız kızartma yapabileceğiniz fritözlerle kolayca istediğiniz lezzeti yakalayabilirsiniz. Eğer "Yağsız fritöz nedir?" derseniz kısaca bahsedelim. Neredeyse hiç yağ kullanmadan ya da çok az miktarda yağ ile kızartma yapmanıza imkân tanıyan ürünlere deniyor. Siz de sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabileceğiniz en iyi yağsız fritözleri incelemek isterseniz yazımıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Kompakt tasarımıyla fazla yer kaplamayan: Lanox Sıcak Hava Fritözü

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360 derece hızlı hava sirkülasyonu sayesinde sağlıklı kızartmalar yapmanıza yardım eden Lanox Sıcak Hava Fritözü tüm yiyeceğin eşit şekilde pişmesini sağlıyor. Küçük tasarımlı olduğu için mutfağınızda fazla yer kaplamıyor. Güçlü ısıtma fonksiyonu sayesinde ön ısıtma süresini kısa tutuyor ve enerji tasarrufuna destek oluyor. Kızartmanın yanı sıra pişirme, buz çözme, ısıtma ve kurutma da yapabiliyor. Önceden ayarlanmış 8 adet programı ve 60 dakika pişirme zamanlayıcısı bulunuyor. 80 ila 200 derece arasında ayarlanabilen fritöz, dokunmatik ekranıyla kolay kullanılıyor. Üstelik fritözün çıkabilen sepeti ve tavası bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Daha ne olsun?

2. Kullanışlı ve şık: HUTT Air Fryer Yağsız Fritöz

Mutfakta geçirdiğiniz zamandan tasarruf yapmanızı sağlayacak kullanışlı ve şık bir ürün satın almak istiyorsanız HUTT Air Fryer Yağsız Fritöz arayışınıza son verebilir. Fritöz, 80 ila 200 derece arasında pişirme sıcaklığı sunuyor. 60 dakikaya kadar akıllı zamanlama özelliğine sahip olduğu için yemeğinizi istediğiniz zaman hazır hâle getiriyor. 3.5 litre geniş hacmi sayesinde 4 kişiye kadar yemek yapmanızı sağlıyor. Ürün sayesinde fritözün yanı sıra fırın, mikrodalga fırın, mangal, ocak ve ekmek kızartma makinesinin özelliklerine de sahip olabilir, birçok farklı yemeği pişirebilirsiniz. Dokunmatik LCD ekranıyla kolay kullanılıyor. Beyaz rengiyle mutfağınıza çok yakışacak ürüne mutlaka şans verin.

3. Kolay temizlenen: Sunmaki Sıcak Hava Fritözü

Yemek pişirirken ihtiyaç duyulan yağ miktarını % 90 oranında azaltan Sunmaki Sıcak Hava Fritözü ile yiyeceklerin besin değerini koruyabilir, çok daha sağlıklı öğünler hazırlayabilirsiniz. Fritöz, 360 derece sıcak hava teknolojisi kullandığı için tüm yiyecekleri eşit derecede pişiriyor. Dokunmatik LCD ekranı sayesinde kolay kullanılıyor. 80 ila 200 derece arasında sıcaklık ayarı yapmanıza olanak tanıyan fritözü 60 dakikaya kadar programlamak mümkün. Güvenliğinizi de düşünen fritöz, çalışırken sepeti çıkarılırsa otomatik olarak kapanıyor. Sepeti tekrar yerleştirdiğinizde ise çalışmaya devam ediyor. Böylece yiyeceklerin pişme durumunu rahatça kontrol edebilirsiniz. Çıkabilen sepetini bulaşık makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

4. Güvenle kullanın: Arendo XXL Sıcak Hava Fritözü

Yemeklerinizin besin değerini koruyan Arendo XXL Sıcak Hava Fritözü ile sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamaya ne dersiniz? "Yağsız fritözde neler pişirilir?" derseniz deniz mahsulleri, tavuk, kırmızı et, kek ve sebze pişirebilirsiniz. Kızartma ve pişirmenin yanı sıra ızgara ile fırınlama da yapabilen çok fonksiyonlu yağsız fritözün 3.5 litre kapasiteli geniş hacmiyle ailenize yetecek kadar yemek yapabilirsiniz. 80 ila 200 derece arasında sıcaklık ayarı yapabileceğiniz ürünü 60 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz. LED göstergesi üzerinden cihazın çalışma durumunu kontrol edebilirsiniz. Entegre aşırı ısınma korumasıyla güvenle kullanabileceğiniz fritözü kaçırmayın!

5. Mutfağınızın yeni kahramanı: Scheffler Sıcak Hava Fritözü

Ön ısıtma süresine ihtiyaç duymayan Scheffler Sıcak Hava Fritözü hem yağ hem enerji tasarrufu yapmanızı sağlıyor. 2.5 litre hacme sahip sepetiyle 3 kişilik yemek yapabilirsiniz. Sıcak hava akımı ile pişirme yapan fritöz, %90 oranında daha az yağ kullanıyor. Böylece kızartmadan pizzaya, kırmızı etten ızgaraya kadar birçok yemeği sağlıklı şekilde hazırlayabilirsiniz. Hatta fritözü yemeklerinizi ısıtmak için de kullanabilirsiniz. 2 adet yuvarlak düğmesi ile ısı ve derece ayarını rahatça yapabilirsiniz. Kolay takılıp çıkarılan sepetini bulaşık makinesinde yıkayarak temizleyebilirsiniz. PFOA ve BPA içermeyen materyallerle üretilen fritözü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

6. Mutfağınıza şıklık katacak: Philips Airfryer L

Eşsiz denizyıldızı tasarımıyla mutfağınıza çok yakışacak Philips Airfryer L, rapid air teknolojisini kullanıyor. Bu sayede %90 oranında daha az yağ ile pişen sağlıklı yiyecekler hazırlamanızı sağlıyor. "Peki, yağsız fritöz nasıl kullanılır?" derseniz kısaca bahsedelim. Dokunmatik ön ekranında donmuş atıştırmalıklar, et, tavuk, balık, kızartma gibi 7 ayrı ön ayar bulunuyor. Bu sayede tek tuşa basarak ürünü kolayca çalıştırabilirsiniz. Çok yönlü pişirme sunan fritözle kızartma ve ızgara yapabilir, yemeklerinizi ısıtabilirsiniz. "En iyi yağsız fritöz yorumları hangi ürüne ait?" diye merak ediyorsanız Philips fritözün yorumları oldukça olumlu. Kullananların memnun kaldığı ve dışı çıtır içi yumuşacık kızartmalar hazırlayabileceğiniz fritözü kaçırmayın!

7. Kalitenin keyfini çıkarın: Tefal Easy Fry & Grill Classic Air Fryer

Kalabalık yemek davetlerinizde sizi yarı yolda bırakmayacak, geniş hazneli bir ürün istiyorsanız Tefal Easy Fry & Grill Classic Air Fryer aradığınız fritöz olabilir. Tam 4.2 litre kapasiteli fritözle misafirlerinize hem sağlıklı hem lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Yağsız fritöz kullananların performansına hayran kaldığı ürünle kızartmanın yanı sıra ızgara yemekler de yapmak mümkün. Yağlı ya da yağsız pişirme yapabilen fritöz, sıcak hava akımı sağlayarak yemekleri pişiriyor. Kısa sürede yemekleri hazır hâle getiren fritözle aynı zamanda enerji tasarrufu da yapmaya ne dersiniz?

8. Tasarım harikası: Russell Hobbs Sıcak Hava Fritözü

Dönen sepet tasarımına hayran kalacağınız Russell Hobbs Sıcak Hava Fritözü çok yönlü pişirme sunarak tek ürünle birçok yemek hazırlamanızı sağlıyor. 1 kg kapasiteli ızgara sepeti, tüm yiyeceklerin eşit şekilde pişmesine olanak tanıyor. Önceden programlanmış dokunmatik ekranı sayesinde kolay kullanılıyor. Dilerseniz pişirme süresini ya da sıcaklığını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. 220 dereceye kadar sıcaklık sunan fritözle az yağlı ya da yağsız yemeklerin yanı sıra kebap bile yapmanız mümkün. Sepeti, şişleri, kebap aksesuarları ve ızgarayı kolayca çıkarabilir, bulaşık makinesinde yıkayarak zahmetsizce temizleyebilirsiniz.

9. Bütçe dostu: Kiwi Kaf 5515 Air Fryer Yağsız Fritöz

"Yağsız fritöz en ucuz model hangisi? diye merak ediyorsanız hemen cevaplayalım. Bütçenizi sarsmayacak, uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli fritözler arasında yer alan Kiwi Kaf 5515 Air Fryer Yağsız Fritöz'ü tercih edebilirsiniz. 2 litre geniş hacme sahip olmasına rağmen kompakt tasarımıyla mutfağınızda fazla yer kaplamıyor ve kolay saklanıyor. Az yağ ile ya da tamamen yağsız yemekler yapabileceğiniz fritözle kızartma, ızgara ve fırınlama yapabilirsiniz. Çıkabilen sepetini kolayca temizleyebilirsiniz. Yağsız fritöz yorumlarına bakıldığında sıcak hava teknolojisiyle sağlıklı öğünler hazırlamanıza yardım eden ürünün beklentileriniz karşılayacağını söyleyebiliriz.

10. Enerji tasarrufu için: KING KYF25 MAGICFRY Sıcak Hava Fritözü

Kolay temizlenen ve kullanışlı KING KYF25 MAGICFRY Sıcak Hava Fritözü ile sağlıklı öğünler hazırlamak ister misiniz? 2.6 litrelik sepet kapasitesiyle kalabalık davetlerinizde sizi yarı yolda bırakmayacak yağsız fritöz, yemekleri hızlı hava akışıyla pişiriyor. Böylece minimum yağ kullanımı ile hem lezzetli hem sağlıklı yemeklere imza atmanıza yardım ediyor. Isı ve zaman ayar düğmesi ile kolay kullanılıyor. Turbo motor gücü de bulunan fritöz kısa sürede yemekleri hazır hâle getiriyor. Çıkarılabilen parçalarını bulaşık makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebileceğiniz yağsız fritözle enerji tasarrufu da yapabilirsiniz.

11. Mutfakta pratiklik isteyenlere: Xiaomi Mi Smart Air Fryer

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"Dayanıklı ve kaliteli yapısıyla uzun yıllar kullanabileceğim en iyi yağsız fritöz hangisi?" derseniz Xiaomi Mi Smart Air Fryer sizin için harika bir seçenek olabilir. 360 derece hava sirkülasyonuyla hızlı pişen yağsız ve lezzetli yemekler yapabilirsiniz. 3.5 litrelik kapasitesiyle kalabalık yemek davetlerinde işinizi kolaylaştıracak yağsız fritöz ile ayrıca yoğurt hazırlayabilir ve meyve kurutabilirsiniz. Fırın ve mikrodalga fırın gibi kullanabileceğiniz fritözde 24 saate kadar akıllı zamanlayıcı mevcut. Çift katmanlı yapışmaz malzemeyle üretilen ürünü temizlemek de oldukça kolay. -40 ila 200 derece arasında sıcaklık ayarı bulunan fritözü dokunmatik OLED ekranıyla rahatça kontrol edebilirsiniz.

12. Farklı tasarımlardan hoşlananlara: Robo XL Piano Yeşil Air Fryer

Klasik tasarımlı küçük ev aletlerinden sıkıldınız mı? Öyleyse rengi ve tasarımı ile herkesi kendine hayran bırakacak Robo XL Piano Yeşil Air Fryer ile tanışın! Tam 4.5 litrelik kapasitesiyle geniş ailenize yetecek kadar öğünler hazırlayabilirsiniz. Sadece 1 kaşık yağ ile ya da dilerseniz hiç yağ kullanmadan sağlıklı ve leziz yemekler hazırlayabilirsiniz. Fritöz olarak kullanmanın yanı sıra ürünle tavuk, tatlı, pizza gibi yiyecekler de hazırlayabilir, çeşitli yemeklerle sofranızı donatabilirsiniz. 60 dakikaya kadar ayarlayabileceğiniz akıllı zamanlayıcısıyla yemeğiniz siz ne zaman isterseniz o zaman hazır hâle gelir!

13. Kaliteyi evinize taşıyın: SEM Aircook Yağsız Kızartma Sıcak Hava Fritöz

Tam 5 litrelik kapasitesiyle rakiplerine fark atan SEM Aircook Yağsız Kızartma Sıcak Hava Fritöz'le kızartmadan kavurmaya, ızgaradan pişirmeye kadar birçok yemeği kolayca hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz yemeklerinizin ısısını 30 dakikaya kadar koruyabilirsiniz. Fritöz, sağlıklı pişirme teknolojisi ile yiyecekleri minimum yağ kullanarak pişiriyor ve gıdaların besin değerini koruyor. Turbo hava teknolojisi ise pişirme sırasında yiyecekleri üzerinde bulunan yağdan arındırarak daha hafif olmalarını sağlıyor. Daha az ses ve koku çıkaran fritözün çıkabilen parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Hafif yapısıyla kolay taşınıyor. Havayla pişen, dışı çıtır içi yumuşacık yiyecekler için yağsız fritöze mutlaka şans verin!

14. Profesyonellere taş çıkarın: TaoTronics Tt-af001 Yağsız Pişirici Airfryer Fritöz

Âdeta profesyonel bir aşçı gibi yemek yapmanıza yardım eden TaoTronics Tt-af001 Yağsız Pişirici Airfryer Fritöz ile mutfakta harikalar yaratmaya hazır mısınız? 1750 watt motor gücü ve 360 derece hava akımı sağlayan pişirme teknolojisi ile her yeri eşit pişmiş yemeklerinizi kısa sürede hazırlıyor. 5.7 litre kapasiteli kızartma sepeti geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. "Yağsız fritöz nasıl çalışır?" derseniz önceden ayarlanmış 11 adet menüden birini seçerek kolayca çalıştırabilirsiniz. Dilerseniz sıcaklık ve zaman ayarını dokunmatik ekranı üzerinden manuel olarak da yapabilirsiniz. %95 daha az yağ ile sağlıklı öğünler hazırlayacağınız fritöz, yeni favoriniz olacak!

15. Düşük kalorili öğünler için: Karaca Multifry Air Fryer Yağsız Fritöz

Eğlenceli tasarımı ve 2 farklı rengiyle mutfağınıza çok yakışacak Karaca Multifry Air Fryer Yağsız Fritöz, kısa sürede leziz kızartmalar hazırlıyor. İster çok az yağ kullanarak ister hiç yağ eklemeden öğünler hazırlayabilirsiniz. Geleneksel kızartma yöntemleriyle kıyaslandığında %90 oranında daha az yağ tüketen fritöz ile atık yağ miktarını azaltabilirsiniz. 360 derece hava akımıyla tüm gıdaları eşit şekilde pişiren fritözle hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmek de mümkün. 200 dereceye kadar ısı ayarı yapabilir, kestaneden tavuğa, kızartmadan keke kadar birçok yemeği kolayca pişirebilirsiniz. Zamanlayıcı özelliğini kullanarak yemeklerinizi kontrollü pişirebilir, istediğiniz kıvamı rahatlıkla yakalayabilirsiniz.