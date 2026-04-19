Sağlıklı olmak için spor yaptı: Göbeği şişmeye başladı! Hastanelik oldu

ABD’de yaşayan 34 yaşındaki Nicole Sepe, uzun bir aradan sonra yeniden başladığı spor hayatında adeta kabusu yaşadı. İddiaya göre spor salonunda birlikte çalıştığı antrenörün kendisini kapasitesinin üzerinde zorlaması sonrası ağır bir sağlık sorunu geçirdi.

İlk antrenmanın ardından geceyi bel korsesiyle uyuyarak geçiren genç kadın, sabah şiddetli ağrıyla uyandı. Başta bunu “iyi antrenman yaptım” diye yorumlayan Nicole, kısa süre sonra karnında oluşan şişlik ve sıvı birikimiyle paniğe kapıldı.

HASTANEDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Acil servise giden talihsiz kadının yapılan testlerinde “rabdomiyoliz” teşhisi konuldu. Bu hastalık, kas dokusunun parçalanarak kana karışmasıyla ortaya çıkıyor ve organ yetmezliğine kadar gidebilen ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

“BİR KAMYON ÇARPMIŞ GİBİYDİ”

Yaşadıklarını anlatan Nicole, “Hayatımın en şiddetli ağrısıyla uyandım. Sanki üzerimden kamyon geçmiş gibiydi. Yürümekte zorlanıyordum” dedi.