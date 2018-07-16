YEMEK

Sağlıklı ve aktif bir cinsel hayat için masanızdan eksik etmemeniz gereken 7 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Sağlıklı ve bir o kadar canlı bir seks hayatınızın olmasını istiyorsanız bu 7 yiyeceği yemek listenizden eksik etmeyin

Sağlıklı ve bir o kadar canlı bir seks hayatınızın olmasını istiyorsanız bu 7 yiyeceği yemek listenizden eksik etmeyin

Sperm kalitesini ikiye katlayan 7 yiyecek

Sağlıklı ve bir o kadar canlı bir seks hayatınızın olmasını istiyorsanız bu 7 yiyeceği yemek listenizden eksik etmeyin

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Kabak ve ay çekirdeği

Kabak ve ay çekirdeği
Selenyum, çinko ve larginin maddeleri açısından son derece zengin olan ay çekirdeğinin sperm hareketlerini artırıcı etkisi vardır. Günde bir avuç tüketilmesi tavsiye edilir.
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Fındık

Fındık
Folik asit spermin genetik yapısı üzerinde etkilidir. Folik asit açısından zengin olan yemişler ise fındık, fıstık ve bademdir.
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Muz

Muz
Günde 2 adet tüketildiğinde seks hormonlarını düzenler. Aynı zamanda muz, sperm üretimini destekleyen A, C ve B1 vitaminlerini içerir.
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Domates

Domates
E vitamini spermlerin oksidatif stresini azaltarak, sağlıklı bir biçimde çoğalmalarına etki etmesinin yanı sıra yumurta içine girmesini de daha kolay bir hale getiriyor. E vitamini domates, patates, fındık ve balık yağında sıklıkla bulunuyor.
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Avokado

Avokado
Amino asitler, B6 ve E vitamini yönünden zengin olan avokadonun cinselliğe etkisi ise; spermlerin yumurta ile etkileşimini sağlamaktır.
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Çikolata

Çikolata
Sperm miktarını iki katına çıkaran amino asitlerden bolca içermektedir. Her gün belli bir miktarda tüketildiğinde orgazmı kolaylaştırır.
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İstiridye

İstiridye
Afrodizyak etkisi olduğu bilinen istiridye, bol miktarda çinko barındırması nedeniyle sperm sayısını arttırıcı etkiye sahip. Sperm sayısını arttırmanın yanı sıra sperm hasarlarını onardığı bilinen istiridyeyi düzenli olarak tüketmelisiniz.
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