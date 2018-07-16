Sağlıklı ve aktif bir cinsel hayat için masanızdan eksik etmemeniz gereken 7 yiyecek

Sağlıklı ve bir o kadar canlı bir seks hayatınızın olmasını istiyorsanız bu 7 yiyeceği yemek listenizden eksik etmeyin

Sperm kalitesini ikiye katlayan 7 yiyecek

Sağlıklı ve bir o kadar canlı bir seks hayatınızın olmasını istiyorsanız bu 7 yiyeceği yemek listenizden eksik etmeyin

1 / 7 Kabak ve ay çekirdeği Selenyum, çinko ve larginin maddeleri açısından son derece zengin olan ay çekirdeğinin sperm hareketlerini artırıcı etkisi vardır. Günde bir avuç tüketilmesi tavsiye edilir.

2 / 7 Fındık Folik asit spermin genetik yapısı üzerinde etkilidir. Folik asit açısından zengin olan yemişler ise fındık, fıstık ve bademdir.

3 / 7 Muz Günde 2 adet tüketildiğinde seks hormonlarını düzenler. Aynı zamanda muz, sperm üretimini destekleyen A, C ve B1 vitaminlerini içerir.

4 / 7 Domates E vitamini spermlerin oksidatif stresini azaltarak, sağlıklı bir biçimde çoğalmalarına etki etmesinin yanı sıra yumurta içine girmesini de daha kolay bir hale getiriyor. E vitamini domates, patates, fındık ve balık yağında sıklıkla bulunuyor.

5 / 7 Avokado Amino asitler, B6 ve E vitamini yönünden zengin olan avokadonun cinselliğe etkisi ise; spermlerin yumurta ile etkileşimini sağlamaktır.

6 / 7 Çikolata Sperm miktarını iki katına çıkaran amino asitlerden bolca içermektedir. Her gün belli bir miktarda tüketildiğinde orgazmı kolaylaştırır.