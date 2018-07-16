Sağlıklı ve aktif bir cinsel hayat için masanızdan eksik etmemeniz gereken 7 yiyecek

Sağlıklı ve bir o kadar canlı bir seks hayatınızın olmasını istiyorsanız bu 7 yiyeceği yemek listenizden eksik etmeyin
Sperm kalitesini ikiye katlayan 7 yiyecek
Sağlıklı ve bir o kadar canlı bir seks hayatınızın olmasını istiyorsanız bu 7 yiyeceği yemek listenizden eksik etmeyin
1 / 7
Kabak ve ay çekirdeği
Selenyum, çinko ve larginin maddeleri açısından son derece zengin olan ay çekirdeğinin sperm hareketlerini artırıcı etkisi vardır. Günde bir avuç tüketilmesi tavsiye edilir.
2 / 7
Fındık
Folik asit spermin genetik yapısı üzerinde etkilidir. Folik asit açısından zengin olan yemişler ise fındık, fıstık ve bademdir.
3 / 7
Muz
Günde 2 adet tüketildiğinde seks hormonlarını düzenler. Aynı zamanda muz, sperm üretimini destekleyen A, C ve B1 vitaminlerini içerir.
4 / 7
Domates
E vitamini spermlerin oksidatif stresini azaltarak, sağlıklı bir biçimde çoğalmalarına etki etmesinin yanı sıra yumurta içine girmesini de daha kolay bir hale getiriyor. E vitamini domates, patates, fındık ve balık yağında sıklıkla bulunuyor.
5 / 7
Avokado
Amino asitler, B6 ve E vitamini yönünden zengin olan avokadonun cinselliğe etkisi ise; spermlerin yumurta ile etkileşimini sağlamaktır.
6 / 7
Çikolata
Sperm miktarını iki katına çıkaran amino asitlerden bolca içermektedir. Her gün belli bir miktarda tüketildiğinde orgazmı kolaylaştırır.
7 / 7
İstiridye
Afrodizyak etkisi olduğu bilinen istiridye, bol miktarda çinko barındırması nedeniyle sperm sayısını arttırıcı etkiye sahip. Sperm sayısını arttırmanın yanı sıra sperm hasarlarını onardığı bilinen istiridyeyi düzenli olarak tüketmelisiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum