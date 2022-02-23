Sağlıklı ve lezzetli bir cips tarifi: Mercimek cipsi!

Kırmızı mercimek, zengin protein içeriği sayesinde diyet yapanların ve sağlığına önem verenlerin çokça tükettiği ürünlerin başında geliyor. Girdiği her tarifi çok daha lezzetli hale getiren mercimek, tok tutma özelliği sayesinde diyet listelerinin vazgeçilmezi. Şimdi vereceğimiz tarif, lezzetinin yanı sıra düşük kalorisiyle de oldukça ilgi çekiyor. Hem diyet yapanlar hem de atıştırmalık yiyecek arayanlar için zayıflatan sağlıklı mercimek cipsi tarifi ile sizi baş başa bırakıyoruz. Evet yanlış duymadınız! "Mercimekten cips mi olur?" demeyin, bu tarifi mutlaka deneyin. İşte tarifin tüm ayrıntıları...

MERCİMEK CİPSİ TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı yemeklik haşhaş tohumu

1 çay kaşığı çörek otu

Biraz karabiber

Kekik, nane gibi sevdiğiniz baharatlar

HAZIRLANIŞI

Önceden ıslatıp beklettiğiniz kırmızı mercimeği soğuk suyla iyice yıkayın.

Yıkanan mercimekleri süzgeç yardımı ile süzün.

Daha sonra mercimekleri mutfak robotunun içerisine koyun.

Ardından üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyin.

Robotu çalıştırın ve malzemeleri hamur kıvamına gelene kadar güzelce çekin.

İstediğiniz baharatları doğrayıcıya koyarak bir karışım hazırlayın.

Haşhaş tohumu, çörek otu ve karabiberi robottaki hamura ekleyin.

Hamuru baharatlar ile biraz daha çektikten sonra robotu kapatın.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Yağlı kağıdın üzerine hazırladığınız hamur karışımını ince bir tabaka olacak şekilde yayın.

Önceden ısıttığınız 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişirin.

Biraz soğuduktan sonra mutfak makası yardımıyla yuvarlak veya üçgen parçalara ayırarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

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