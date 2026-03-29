Sağlıklı yaşamın başkenti belli oldu: Türkiye’nin en sağlıklı şehri

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler, Türkiye’de şehir şehir ortalama yaşam sürelerini ortaya koydu. Buna göre, vatandaşların en uzun yaşadığı şehirler belli oldu. Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Kadınlar erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. İşte yaşam süresinde öne çıkan iller:

TÜRKİYE’NİN EN SAĞLIKLI ŞEHİRLERİ

1-Trabzon

Kadın: 83,8 yıl

Erkek: 76,8 yıl

Ortalama: 80,3 yıl

2-Tunceli

Kadın: 84,1 yıl

Erkek: 77,0 yıl

Ortalama: 80,3 yıl

3-Ordu

Kadın: 83,0 yıl

Erkek: 77,2 yıl

Ortalama: 80,0 yıl

4-Rize

Kadın: 83,3 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Ortalama: 79,4 yıl

5-Bayburt

Kadın: 81,4 yıl

Erkek: 77,0 yıl

Ortalama: 79,2 yıl

6-Samsun

Kadın: 81,7 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Ortalama: 78,6 yıl

7-Sinop

Kadın: 81,8 yıl

Erkek: 75,7 yıl

Ortalama: 78,6 yıl

8-Sivas

Kadın: 81,2 yıl

Erkek: 75,9 yıl

Ortalama: 78,5 yıl

9-Aksaray

Kadın: 81,5 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Ortalama: 78,5 yıl

10-Zonguldak

Kadın: 81,0 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Ortalama: 78,2 yıl