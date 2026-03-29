Sağlıklı yaşamın başkenti belli oldu: Türkiye’nin en sağlıklı şehri

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler, Türkiye’de şehir şehir ortalama yaşam sürelerini ortaya koydu. Buna göre, vatandaşların en uzun yaşadığı şehirler belli oldu. Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Kadınlar erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. İşte yaşam süresinde öne çıkan iller:
1-Trabzon
Kadın: 83,8 yıl
Erkek: 76,8 yıl
Ortalama: 80,3 yıl
2-Tunceli
Kadın: 84,1 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Ortalama: 80,3 yıl
3-Ordu
Kadın: 83,0 yıl
Erkek: 77,2 yıl
Ortalama: 80,0 yıl
4-Rize
Kadın: 83,3 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 79,4 yıl
5-Bayburt
Kadın: 81,4 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Ortalama: 79,2 yıl
6-Samsun
Kadın: 81,7 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,6 yıl
7-Sinop
Kadın: 81,8 yıl
Erkek: 75,7 yıl
Ortalama: 78,6 yıl
8-Sivas
Kadın: 81,2 yıl
Erkek: 75,9 yıl
Ortalama: 78,5 yıl
9-Aksaray
Kadın: 81,5 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,5 yıl
10-Zonguldak
Kadın: 81,0 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,2 yıl
