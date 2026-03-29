Sağlıklı yaşamın başkenti belli oldu: Türkiye’nin en sağlıklı şehri

TÜİK verilerine göre Türkiye’de en uzun yaşam süresi öne çıkan şehirler belli oldu. Kadınların erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığı ortaya çıkan araştırmada, şehir şehir yapılan sıralamada Karadeniz ve Doğu Anadolu illeri üst sıralarda yer aldı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler, Türkiye’de şehir şehir ortalama yaşam sürelerini ortaya koydu. Buna göre, vatandaşların en uzun yaşadığı şehirler belli oldu. Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Kadınlar erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. İşte yaşam süresinde öne çıkan iller:

TÜRKİYE’NİN EN SAĞLIKLI ŞEHİRLERİ

1-Trabzon

Kadın: 83,8 yıl
Erkek: 76,8 yıl
Ortalama: 80,3 yıl

2-Tunceli

Kadın: 84,1 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Ortalama: 80,3 yıl

3-Ordu

Kadın: 83,0 yıl
Erkek: 77,2 yıl
Ortalama: 80,0 yıl

4-Rize

Kadın: 83,3 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 79,4 yıl

5-Bayburt

Kadın: 81,4 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Ortalama: 79,2 yıl

6-Samsun

Kadın: 81,7 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,6 yıl

7-Sinop

Kadın: 81,8 yıl
Erkek: 75,7 yıl
Ortalama: 78,6 yıl

8-Sivas

Kadın: 81,2 yıl
Erkek: 75,9 yıl
Ortalama: 78,5 yıl

9-Aksaray

Kadın: 81,5 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,5 yıl

10-Zonguldak

Kadın: 81,0 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Ortalama: 78,2 yıl

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’de eşi benzeri yok: Ballıhoca köyünde sıralı aileler!Türkiye’de eşi benzeri yok: Ballıhoca köyünde sıralı aileler!
Leicester maçı öncesi gergin anlar! Sunucuyu ittirip...Leicester maçı öncesi gergin anlar! Sunucuyu ittirip...

Anahtar Kelimeler:
Şehir hastanesi sağlık yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
