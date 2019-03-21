Sağlıklı yaşlanmak için neler yapmalıyız? Sağlıklı olmak için nelere dikkat etmeliyiz?

65 yaş üzerindeki bireyler tıbbi olarak “Geriatri” kategorisinde yer alıyor. Tüm dünyada yaşam standartlarındaki yükselme, doğurganlık ve ölüm oranındaki azalma nedeniyle yaşlı nüfusun artışta olduğunu söyleyen Acil Servis Doktoru Yavuz Özmen, bu hastaların hareketli yaşam tarzlarında fazla değişiklik yapmamalarının bir sonucu olarak acil servise başvurma nedenlerinin de değiştiğini belirtiyor. Acile gelen geriatrik bireylerde sırasıyla en çok düşmeler, trafik kazaları, kesici-delici alet yaralanmaları, darp-cebir gibi travmaların görüldüğünü belirten Özmen “Bu şikayetlere yine sırasıyla hipertansiyon, diyabet, kalp rahatsızlıkları ve akciğer hastalıklarının eşlik ettiğini görüyoruz” şeklinde konuşuyor.

Türk toplumunun yaşlanmaya başladığını söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Acil Servis Doktoru Yavuz Özmen, buna rağmen ileri yaştaki kişilerin eskiye nazaran daha aktif bir yaşam tarzı sürmesi nedeniyle yaşlılarda düşme, motorlu taşıt kazaları, şiddet yaralanmaları, yanıklar ve yaya yaralanmalarının sayısının da bu paralelde arttığına dikkat çekiyor.

Yaşlı hastalar görme ve duyma problemleri, motor hareket kısıtlılığı, altta yatan hastalıklar, kullanılan ilaçlar, alkol alımı, bayılma, çevresel faktörlere uyum sağlayamama, reflekslerde zayıflama gibi birçok nedenle travmaya maruz kalırlar.

TRAVMA DURUMLARI DİKKATLE ELE ALINMALI

Travmayla gelen geriatrik bir hastanın hem medikal hasta hem de travma hastası olarak dikkatle değerlendirilmesi gerekli. Bu hastalardaki mevcut kan dolaşımı düzenindeki bozuklukları ve varsa şuur kaybı durumunu altta yatan başka bir hastalığa bağlamak hatalı ve eksik tanıya sebep olabiliyor. Hastadaki tüm bulguların travma nedeniyle ortaya çıktığını düşünmekse gereksiz tetkikler yaptırılmasına, dolayısıyla maliyet ve zaman kaybına sebep olabiliyor.

HASTANIN TIBBİ GEÇMİŞİ YOL GÖSTERİCİ

Hastanın tıbbi geçmişini doğru almanın tanı açısından büyük önem taşıdığını belirten Dr. Yavuz, kan dolaşımında düzensizlik, ilaç kullanımına bağlı fizyolojik tepkilerde gecikme ve altta yatan hastalıklar gibi sebeplerle yaşlı hastalara tanı koymanın güçleşebildiğine, bunun sonucu olarak da tedavinin gecikebileceğine dikkat çekiyor. Geriatrik yaş grubundaki travma hastalarının hikayesi doğru alınamadığında, teşhis için daha fazla laboratuvar ve görüntüleme tetkiki istenmesine rağmen hatalı tanı koyma ihtimali daha fazla oluyor.

HASTA YAKINLARINA DA İŞ DÜŞÜYOR

Hasta yakınlarının tıbbi kayıtları mümkünse düzenli bir şekilde tutması, tedavi sürecinde büyük fayda sağlıyor. Ayrıca, aile fertlerinin, geriatrik sınıfa giren aile bireyleri için onları harekete teşvik edecek ancak çok yorulmalarına sebep olmayacak programlar oluşturmaları, hem bu bireylerin daha sağlıklı olmasını sağlıyor hem de yaşlanma sürecini daha keyifli hale getiriyor.

