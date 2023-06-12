Saha bir anda ringe döndü, maçta tekmeler havada uçuştu! 2 futbolcu hastaneye kaldırıldı

Manisa 1. Amatör Küme’de, 8 Eylül Stadı’nda oynanan ve 2-2 berabere biten Horozköyspor- Koldere FK mücadelesinin bitimiyle bir anda saha karıştı. İkinci sırada bulunan Horozköysporlu oyuncular, aynı puanla lider durumdaki Koldere FK futbolcularına saldırdı.

2 FUTBOLCU HASTANELİK OLDU

Yaklaşık 10 dakika boyunca tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayın sonrasında Koldere FK forması giyen Mücahit Coşkun ve Tarık Doğan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Çevik kuvvet ekipleri saha içindeki kavgayı güçlükle yatıştırdı. Gece geç saatlerde tedavileri tamamlanan 2 futbolcu, darp raporu alarak rakip oyuncular hakkında şikayetçi oldu.

CEZA ALMALARI BEKLENİYOR

Kavgaya karışan oyuncuların alacağı cezaların ise gözlemci raporunun incelenmesinin ardından belli olacağı bildirildi. Karşılaşma sonrası Koldere FK 29 puan ve averajla birinci sıradaki yerini korurken, Horozköyspor ise yine 29 puanla ikinci basamakta kaldı.



