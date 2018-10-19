Şahan Gökbakar 20 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! 'Küçükken daha yaşlıymışsın'

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından 20 sene önce çekilen vesikalık bir fotoğrafını paylaştı. Yanına yeni fotoğrafını da koyan Gökbakar, paylaşımına '20 yıl önce, 20 yıl sonra' notunu yazdı. Gökbakar'ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

'KÜÇÜKKEN DAHA YAŞLIYMIŞSIN'

Şahan Gökbakar'ın bir hayranı fotoğrafa, 'Abi küçükken daha yaşlıymışsın' yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi ise 'Estetik yaptırmamış olmasının bir kanıtıdır bu foto öncelikle ama masum ifade gitmiş biraz hepimizde gitti o gerçi' şeklinde yorum yazdı.



