Şahan Gökbakar'dan Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen için sert sözler!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Aksaray'da bir öğretmenin 11 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddete sert tepki gösterdi.

"ALLAH EVLATLARIMIZI KORUSUN"

Gökbakar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "10 yaşında bir çocuğu sınıftan çıkarıp, evire çevire döven aşağılık zavallı! Sana 'öğretmen' demek yanlış olur. Zira öğretmek için önce bilmek gerekir. Ama sen daha nasıl insan olunacağını bilmiyorsun. Allah evlatlarımızı korusun, hep iyilerle karşılaştırsın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'daki bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olay, sosyal medyada büyük tepki çekti. Olay sonrasında açığa alınan öğretmen hakkında adli soruşturma başlatıldı.



