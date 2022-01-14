MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar'dan Bakan Mustafa Varank'a cevap! "Hiçbir siyasi partiye yakınlığı olmayan biriyim"

Şahan Gökbakar'dan Bakan Mustafa Varank'a cevap! "Hiçbir siyasi partiye yakınlığı olmayan biriyim"

14.01.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yaz Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarının ardından, yangın söndürme uçaklarını soran Şahan Gökbakar'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar' diyerek cevap vermişti. Mustafa Varan'ın paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt veren Gökbakar, "Ben ülkesini seven, hiçbir siyasi partiye yakınlığı olmayan biriyim. İnsanlar yaşadıkları ülke hakkında fikir sahibi olabilir..." diyerek yanıt verdi.

Şahan Gökbakar'dan Bakan Mustafa Varank'a cevap! "Hiçbir siyasi partiye yakınlığı olmayan biriyim"

28 Temmuz’da Akdeniz ve Ege’de 49 ilde 299 orman yangını çıkmıştı. Yangınlarda sekiz kişi ve binlerce hayvan hayatını kaybetmiş, yüz binlerce hektar orman ve yerleşim yeri kül olmuştu. Uçak yetersizliği nedeniyle üç hafta boyunca kontrol altına alınamayan yangınlar 12 Ağustos’ta söndürülebilmişti.

"YAPILMAMIŞ UÇAĞI MI BEKLEYECEK?"

Yangın söndürme çalışmalarında aktif olarak görev alan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yangın söndürme uçakları hakkında araştırma yaparak bir uçağı tavsiye etti. Gökbakar'a yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar' ' diye seslenerek, “Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?" diyerek Gökbakar'a cevap verdi.

twitter-660x499

"NE O TARAFIM NE BU TARAFIM"

Instagram hesabından canlı yayın açarak Bakan Varank'a cevap veren Gökbakar, "Benim gibi sadece insan olan, bu ülkeyi seven, kafasını bu ülke için yoran, hiç bir siyasi partiye yakınlığı olmayan pek çok kişi var. Görüşümün, dünyadaki varlığımın uyuştuğu bir siyasi parti yok. Ne o tarafım, ne bu tarafım. Normal bir insanım.

"İŞİMİZİN FİKRİMİZLE ALAKASI YOK"

Çeşitli ifikirleri, duyguları olan bir insanım. Bazı konularda farklı, bazı konularda benzer düşünüyoruz. Böyle bir insanım. İnsanlar yaşadıkları ülkede meydana gelen konularla ilgili fikir sahibi olabilirler. Yaptıkları meslek bunu belirleyemez. 'Sanatçısın fikrini söyleme' ile 'Diş hekimisin fikrini söyleme' demek arasında hiçbir fark yok. Herkes fikrini söylesin. İşimizin fikrimizle bir alakası yok.

"BEN BU KADAR BULDUM"

Ben orman mücadele uzmanı falan değilim. Bana öyle bir sıfatta bulunmuş Sayın Varank, öyle bir uzmanlık alanım yok. Öyle de anılmak istemem. Araştırdım sadece... Daha iyi uçaklar vardır, günceli vardır siz değerli bakanlar onu bakacaksınız. Ben bu kadar buldum. 6 ay oldu ya yangınlarla ilgili, bu uçaklarla ilgili bir çalışma yapılsaydı. Ya da yapıldıysa açıklansın. Bir 6 ay daha kaldı havaların ısınmasına. Geçen seneye göre belki daha az olur yangınlar bilemeyeceğim. Ama bunun için de bir önlem alınmalı. Bana kızsanız da, eleştirseniz de ben bunu söyleyeceğim. Yangın filosu kurmalıyız." diyerek Varank'a cevap verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Arka Sokaklar bu akşam var mı?Arka Sokaklar bu akşam var mı?
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Önce terk etti sonra bir kalemde sildi

Önce terk etti sonra bir kalemde sildi

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Cinsel istismara uğrayıp intihar etmişti! Emre Yıldır’ın itirafı herkesi ağlattı!

Cinsel istismara uğrayıp intihar etmişti! Emre Yıldır’ın itirafı herkesi ağlattı!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Naz Mila hızını alamadı! Sütyensiz paylaştı

Naz Mila hızını alamadı! Sütyensiz paylaştı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi belli oldu

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi belli oldu

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.