Şahan Gökbakar'dan Bakan Mustafa Varank'a cevap! "Hiçbir siyasi partiye yakınlığı olmayan biriyim"

28 Temmuz’da Akdeniz ve Ege’de 49 ilde 299 orman yangını çıkmıştı. Yangınlarda sekiz kişi ve binlerce hayvan hayatını kaybetmiş, yüz binlerce hektar orman ve yerleşim yeri kül olmuştu. Uçak yetersizliği nedeniyle üç hafta boyunca kontrol altına alınamayan yangınlar 12 Ağustos’ta söndürülebilmişti.

"YAPILMAMIŞ UÇAĞI MI BEKLEYECEK?"

Yangın söndürme çalışmalarında aktif olarak görev alan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yangın söndürme uçakları hakkında araştırma yaparak bir uçağı tavsiye etti. Gökbakar'a yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar' ' diye seslenerek, “Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?" diyerek Gökbakar'a cevap verdi.

"NE O TARAFIM NE BU TARAFIM"

Instagram hesabından canlı yayın açarak Bakan Varank'a cevap veren Gökbakar, "Benim gibi sadece insan olan, bu ülkeyi seven, kafasını bu ülke için yoran, hiç bir siyasi partiye yakınlığı olmayan pek çok kişi var. Görüşümün, dünyadaki varlığımın uyuştuğu bir siyasi parti yok. Ne o tarafım, ne bu tarafım. Normal bir insanım.

"İŞİMİZİN FİKRİMİZLE ALAKASI YOK"

Çeşitli ifikirleri, duyguları olan bir insanım. Bazı konularda farklı, bazı konularda benzer düşünüyoruz. Böyle bir insanım. İnsanlar yaşadıkları ülkede meydana gelen konularla ilgili fikir sahibi olabilirler. Yaptıkları meslek bunu belirleyemez. 'Sanatçısın fikrini söyleme' ile 'Diş hekimisin fikrini söyleme' demek arasında hiçbir fark yok. Herkes fikrini söylesin. İşimizin fikrimizle bir alakası yok.

"BEN BU KADAR BULDUM"

Ben orman mücadele uzmanı falan değilim. Bana öyle bir sıfatta bulunmuş Sayın Varank, öyle bir uzmanlık alanım yok. Öyle de anılmak istemem. Araştırdım sadece... Daha iyi uçaklar vardır, günceli vardır siz değerli bakanlar onu bakacaksınız. Ben bu kadar buldum. 6 ay oldu ya yangınlarla ilgili, bu uçaklarla ilgili bir çalışma yapılsaydı. Ya da yapıldıysa açıklansın. Bir 6 ay daha kaldı havaların ısınmasına. Geçen seneye göre belki daha az olur yangınlar bilemeyeceğim. Ama bunun için de bir önlem alınmalı. Bana kızsanız da, eleştirseniz de ben bunu söyleyeceğim. Yangın filosu kurmalıyız." diyerek Varank'a cevap verdi.

