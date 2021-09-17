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Şahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e tepki: Bu pişkinliği karşısında...

17.09.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı, "Eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım" ifadesine tepki yağıyor. Şengör'e bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi.

Şahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e tepki: Bu pişkinliği karşısında...

Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı, "Eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım" ifadesi, cinsel taciz olarak nitelendirildi. Şengör'un sözleri sosyal medyada tartışma başlattı.

Şahan Gökbakar da bu tartışmalara katıldı ve sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Ekran Alıntısı

Gökbakar açıklamasında "Günümüz dünyasında bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar" dedi.

Şahan Gökbakar açıklamasının devamında ise "Bir kız çocuğu babası olarak bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akıl almaz bir hayrete düştüm" diyerek tepki gösterdi.

Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım! Sosyal medyada büyük tepkiCelal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım! Sosyal medyada büyük tepki

Ünlü komedyen "Bu tavır babacan değildir. Babalar hiçbir koşulda kız çocuklarının eteğini kaldırıp onlara şaplak atamaz" dedi.

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Celal Şengör Şahan Gökbakar
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