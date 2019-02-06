Mynet Trend

Şahan Gökbakar'dan Ebru Gündeş performansı

sesamos sesamos
ÜNLÜLER  | 06.02.2019 22:08 | Son Güncelleme

Komedyen Şahan Gökbakar, Ebru Gündeş'in 'Söyleyin' adlı parçasına yeni bir soluk getirdi.

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yine güldüren bir paylaşım yaptı.

Gökbakar, Ebru Gündeş'in 'Söyleyin' adlı parçasını yeniden yorumlayarak takipçileriyle paylaştı.

Şahan Gökbakar'ın, 'Anmaz gibi duruyor zaten' notuyla paylaştığı video yarım saatte 37 binden fazla beğeni aldı.

PARTNER33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif
İki ünlü oyuncu dünya evine girdiİki ünlü oyuncu dünya evine girdi
Zalimsin zaman! Dünyaca ünlü yıldızlar gençlik ve şimdiki halleriyle hepimizi şaşırtıyorZalimsin zaman! Dünyaca ünlü yıldızlar gençlik ve şimdiki halleriyle hepimizi şaşırtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şahan gökbakar Ebru Gündeş

En Çok Okunan Trend Haberler

Öksürük şikayeti ile gitti! Hastalığını öğrenince şoke oldu

Öksürük şikayeti ile gitti! Hastalığını öğrenince şoke oldu

Resmi olarak tanıtıldı! Türkiye'yi de kapsıyor

Resmi olarak tanıtıldı! Türkiye'yi de kapsıyor

'Kadın sünneti' nedir, hangi ülkelerde yaygın?

'Kadın sünneti' nedir, hangi ülkelerde yaygın?

Abdülhamid'in torunundan İsmet İnönü'ye tepki çeken suçlama

Abdülhamid'in torunundan İsmet İnönü'ye tepki çeken suçlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazal Kaya ile Ali Atay dünya evine girdi! İşte ilk görüntüler

İki ünlü oyuncu dünya evine girdi

Zalimsin zaman! Dünyaca ünlü yıldızlar gençlik ve şimdiki halleriyle hepimizi şaşırtıyor

Zalimsin zaman! Dünyaca ünlü yıldızlar gençlik ve şimdiki halleriyle hepimizi şaşırtıyor

Birkan Sokullu Dilan Çiçek Deniz'i babasıyla tanıştırdı

Dilan aileye hızlı girdi! Birkan'ın babası paylaştı

Ellie Brown spa keyfinde

Aşk Adası'nın güzel yıldızı Portekiz tatilinden paylaştı

Çelik'ten yıllar sonra gelen 'Ateşteyim' itirafı

'Ateşteyim' itirafı: Evliliğim daha bitmemişti ama...

Jennifer Lawrence nişanlandı

Kimse beklemiyordu; Oscarlı yıldız Jennifer Lawrence’dan sürpriz hamle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.