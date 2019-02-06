Şahan Gökbakar'dan Ebru Gündeş performansı

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yine güldüren bir paylaşım yaptı.
Gökbakar, Ebru Gündeş'in 'Söyleyin' adlı parçasını yeniden yorumlayarak takipçileriyle paylaştı.
Şahan Gökbakar'ın, 'Anmaz gibi duruyor zaten' notuyla paylaştığı video yarım saatte 37 binden fazla beğeni aldı.
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