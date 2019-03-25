Şahan Gökbakar'dan esprili paylaşım! Roma belediyesine seslendi!

Kalabalık bir grupla birlikte İtalya’ya uçan Şahan Gökbakar, burada çekilmiş keyifli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Ünlü oyuncu, Roma meydanında bulunan aşk çeşmesinin önünde eşi Selin Gökbakar ile birlikte çektiği selfieye, "Roma belediyesine iki çift lafım var. Öncelikle bu güzel çeşme için kutluyorum, ancak İspanyol merdivenleri denen saçmalığa acilen raylı veya yürüyen sistemli bir çözüm bulunmalı" notunu yazdı.
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