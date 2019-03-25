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Şahan Gökbakar'dan esprili paylaşım! Roma belediyesine seslendi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 25.03.2019 21:43 | Son Güncelleme

Eşi, kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Roma tatiline çıkan oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla Roma belediyesine seslendi.

Şahan Gökbakar'dan esprili paylaşım! Roma belediyesine seslendi!

Kalabalık bir grupla birlikte İtalya’ya uçan Şahan Gökbakar, burada çekilmiş keyifli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü oyuncu, Roma meydanında bulunan aşk çeşmesinin önünde eşi Selin Gökbakar ile birlikte çektiği selfieye, "Roma belediyesine iki çift lafım var. Öncelikle bu güzel çeşme için kutluyorum, ancak İspanyol merdivenleri denen saçmalığa acilen raylı veya yürüyen sistemli bir çözüm bulunmalı" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
şahan gökbakar Roma

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