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Şahan Gökbakar'dan Fırat Tanış'ın 'tiyatro' çıkışına tepki: Ne yeri ne de zamanı bunların

19.01.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Tiyatro oynamaya kalkmasınlar' ifadelerine tepki gösteren oyuncu Fırat Tanış'ı eleştirdi. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu lafların hiç biri hakaret içermez. İsteyen istediği gibi konuşsun demokrat kardeşler. Ne yeri ne zamanı ne ortamı bunların bence" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Fırat Tanış'ın 'tiyatro' çıkışına tepki: Ne yeri ne de zamanı bunların

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile oyuncu Fırat Tanış arasında geçen ve gündem olan ‘Tiyatro yapmasınlar’ diyaloguna komedyen Şahan Gökbakar da katıldı.

"NE YERİ NE ZAMANI..."

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Fırat Tanış'ı eleştiren Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"Ne filmler çeviriyorsunuz? sorusuna sinemacılar, "bırakın şov yapmayı" lafına şovmenler, "ya resmen kıvırıyorsun" lafına dansçılar, "ne dolaplar dönüyor burada?" lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?
Bu kervana "artistlik yapma" lafina artistler, "Bu olanlar resmen komedi, komik oluyorlar artık" gibi laflara komedyenler gibi devam eder durur. Bu lafların hiç biri hakaret içermez. İsteyen istediği gibi konuşsun demokrat kardeşler. Ne yeri ne zamanı ne ortamı bunların bence"

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederim. Kim olursa, en tepesinden en altına kadar. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" sözlerine tepki gösteren oyuncu Fırat Tanış Twitter'dan bir paylaşım yapmıştı. Tanış, paylaşımında İmamoğlu'nun sözlerini alıntılayarak "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" demişti.
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Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ise oyuncu Fırat Tanış'ın haklı olduğunu belirterek "Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken “tiyatro yapıyorlar” dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.
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