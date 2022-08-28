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Şahan Gökbakar'dan Hakan Ural'a yanıt! "Kanal D filmlerimi yayınlamak için milyonlarca TL ödeyip..."

28.08.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Ural canlı yayında Şahan Gökbahar'ı hedef aldı. Açıklamaları sırasında kanal yönetimi tarafından da uyarıldığı iddia edilen Ural'a ünlü komedyenden yanıt gecikmedi. Gökbakar açıklamasında "Kanal D filmlerimi yayınlamak için milyonlarca TL ödeyip yayın hakkını satın alıyor, ama gündüz kuşağında sunucusu bana aklınca ayar veriyor" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Hakan Ural'a yanıt! "Kanal D filmlerimi yayınlamak için milyonlarca TL ödeyip..."

Hakan Ural, Kanal D'de yayınlanan programında Şahan Gökbakar'ı hedef aldı. Ural yayında "Sen direkt insanların inançlarını aşağılıyorsun. Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun. Onların işine gelen marjinal, faşist düşünceye hizmet ettiğin için seni trend yapıyorlar. Sen ne zannediyorsun?" dedi.

YÖNETİMDEN UYARI

Hakan Ural, canlı yayında yönetimden gelen “Şahan Gökbakar’ı isim vermeden eleştir” uyarısı sonrası ekrana ünlü komedyenin paylaşımlarını isim vermeden yansıttı.

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Şahan Gökbakar ise Ural'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Gökbakar, "Kanal D filmlerimi yayınlamak için milyonlarca TL ödeyip yayın hakkını satın alıyor, ama gündüz kuşağında sunucusu bana aklınca ayar verip, toplumun gözünde değersiz olduğumu söyleyip hakaretler yağdırıyor. Değişik bir televizyonculuk anlayışı ve ne yaman bir çelişki" ifadelerini kullandı.

"SADECE BENİM FİLMİMLE İLK 10'A GİRİYOR"

Ünlü komedyen bir sonraki paylaşımında ise izlenme sıralamasını paylaşıp şunları yazdı:

"Kanal D'nin gündüz kuşağında sunucu, bana saydırıp hakaret edip, toplumun gözünde değersiz bir maşa olduğumu söylediği gün; Kanal D sadece benim filmimle ilk 10'a giriyor. Gece 24'den sonra yayınladığı tekrarı bile 7. olmuş. Hakikaten hiç değerim yokmuş bu toplumda."


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Hakan Ural Şahan Gökbakar ele söyledi
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