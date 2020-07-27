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  4. Şahan Gökbakar'dan kadın dayanışmasına 'Dişi Yakarış'lı destek

Şahan Gökbakar'dan kadın dayanışmasına 'Dişi Yakarış'lı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 09:05 | Son Güncelleme

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve ünlü kadınların kadına şiddete dikkat çekmek adına siyah beyaz fotoğraflarını paylaşması üzerine kurulu meydan okumaya Şahan Gökbakar da destek verdi.

Şahan Gökbakar'dan kadın dayanışmasına 'Dişi Yakarış'lı destek

Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla sadece mutfakta ne kadar hünerli biri olduğunu değil aynı zamanda gündemi ne kadar yakından takip ettiğini de gösteren Şahan Gökbakar, bu defa kadına şiddet konusunda dikkat çekmek üzere başlatılan bir meydan okumaya dahil oldu.

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Yıllar önce televizyon ekranlarında yayınlanan Dikkat Şahan Çıkabilir adlı programında yarattığı Dişi Yakarış tiplemesinin siyah beyaz bir karesi ile meydan okumaya katılan Gökbakar, bu kareye ‘Cengiz’ notunu düştü ve o da meydan okumada bulundu.


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