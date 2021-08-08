Şahan Gökbakar'dan MHP Genel Başkanı İzzet Ulvi Yönter'e yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

Marmaris’te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Olay yerinden paylaşımlarını sürdüren Gökbakar bazı isimlerin de hedefinde.

Son olarak Gökbakar, Yeni Asır'a şu sözlerle tepki göstermişti:

"İşte yok efendim medyada böyle manşetler atıp. 'Help Turkey' yazan sanatçılara fişlemeler, hedef göstermeler... 'Siz nerenin sanatçısısınız...' Siz nerenin gazetecisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Bir kendinize onu sorun önce! Siz hangi ülkede haber yapıyorsunuz? Siz hangi ülkede gazete çıkarıyorsunuz? Önce kendinize bunu sorun.

Komşudan yardım istemek, dünyadan yardım istemek kötü bir şey mi? İnsanların evleri, ocakları, vatanları yanıyor diye, 'komşular yetişin' demiş olabilir. Bunda ne kötülük var? Siz nasıl bu insanları alıp da fişlersiniz?”

"BOŞ KAFANIN ALMADIĞI İŞLERE KARIŞMA"

Gökbakar'ın bu sözlerinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gökbakar'ı hedef aldı. Yönter, şu ifadeleri kullandı:

"Seviyen aynen Recep İvedik... Ligin Ceren ile Celal’deki rolünle birleşik! Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar... Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma... Güldürmeden önce utanmayı dene!"

ŞAHAN GÖKBAKAR SERT ÇIKTI

Şahan Gökbakar bu paylaşımı görünce canlı yayın açtı ve şunları söyledi: "Yaptığı görev sebebiyle halkla konuşma tarzının daha farklı olması gerektiğini düşündüm. Sen kendine yardım iste Şahan! Hayır efendim ben kendimi yardım istemem. Kendi evim yanaysa kimseden yardım istemeyeceğimi belirttim. Ben beni bunca yıl seven milyonlarca insan için yardım isterim, hayvanlar için yardım isterim, vatan için yardım isterim ve gerçekten canım yanarak yardım isterim. Gece gündüz yoksa neden burada yangının içinde durayım! Bu konuyu yanlış değerlendirmişsiniz.

"BANA HAKARET EDEMEZSİNİZ"

Ben 24 yaşında Ankara'dan İstanbul'a gelerek skeç şovumu yaptım. Ondan sonra da sinemaya geçtim, rekorlar kırdım. Çok izlenen filmler yaptım. Kafamın boş olduğu konusunda nasıl bir izlenime kavuştunuz? Çok boş da değilimdir yani! İnanın ben bu yorumu okuyunca nereye düştüm diye de düşündüm.

Ben zaten bir yayının içinde dört kere "Devletimiz güçlüdür" dedim. Ben bu konuda sizle aynı fikirdeyim."

Şahan Gökbakar Yönter'in sözlerine tek tek yanıt verdi. Şahan Gökbakar "Bana hakaret etmek yerine ne konuda utanacağımı söyleseydiniz! Ben utanacak hiçbir şey yapmadım Ulvi amcacım. Siz siyasetle uğraşıyorsunuz diye bu tarz hakaret eden bir şekilde bana konuşamazsınız. Ben siyasi bir kimlik değilim. Siz milletin vekilisiniz. Vekaletini aldığınız insanlara hakaret etmemelisiniz bence. Siz Meclis'te birbirinize hakaret eder ardından çay çorba içersiniz. Biz o dünyaya ait değiliz. Bana böyle konuşamazsınız, halktan kimseye böyle konuşamazsınız."



