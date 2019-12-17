Şahan Gökbakar'dan rakılı paylaşım! 'Rakı festivali...'

Adana'da düzenlenmesi planlanan ilk olarak Dünya Rakı Festivali ismi verilen daha sonra Kebap ve Şalgam Festivali olarak değiştirilen etkinlik valilik tarafından yasaklanmıştı. Rakı festivali üzerinden süren tartışmalar ise Meclis'te de devam etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu yasak için "Zannediyorum rakı festivaline yasağı koyduktan sonra meseleyi, kebap ve şalgam festivaline döndürmüş olabilirler. Kısa bir süre önce Adana'da, Türkiye'den herkesin katıldığı, bir kültür durağı olan, 'Adana Lezzet Festivali' düzenlendi. Zannediyorum bilgide eksiklik söz konusu. Eğer bahsedilen rakı festivali ise bu rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde ne de herhangi bir durumla bu, örtüşebilir değildir" demişti.

Bu açıklamalar ise uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu. Komedyen Şahan Gökbakar da bu konuda yorum ve paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Arkadaşlarıyla rakı içerken çektiği bir fotoğrafı paylaşan Gökbakar "Rakı festivali, dostlarımla... Not: İçkinin fazlası zarar gençler, keyfince için ama dozunda ve adabıyla... Adam gibi..." yorumunu yaptı.

Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımına yorum yağdı.

