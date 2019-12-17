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Şahan Gökbakar'dan rakılı paylaşım! 'Rakı festivali...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:57 | Son Güncelleme

Adana'da Kebap ve Şalgam Festivali iptalinin ardından gündeme gelen Rakı Festivali'yle ilgili Şahan Gökbakar da paylaşım yaptı. Şahan Gökbakar'dan rakılı masa pozu geldi.

Şahan Gökbakar'dan rakılı paylaşım! 'Rakı festivali...'

Adana'da düzenlenmesi planlanan ilk olarak Dünya Rakı Festivali ismi verilen daha sonra Kebap ve Şalgam Festivali olarak değiştirilen etkinlik valilik tarafından yasaklanmıştı. Rakı festivali üzerinden süren tartışmalar ise Meclis'te de devam etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu yasak için "Zannediyorum rakı festivaline yasağı koyduktan sonra meseleyi, kebap ve şalgam festivaline döndürmüş olabilirler. Kısa bir süre önce Adana'da, Türkiye'den herkesin katıldığı, bir kültür durağı olan, 'Adana Lezzet Festivali' düzenlendi. Zannediyorum bilgide eksiklik söz konusu. Eğer bahsedilen rakı festivali ise bu rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde ne de herhangi bir durumla bu, örtüşebilir değildir" demişti.

Bu açıklamalar ise uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu. Komedyen Şahan Gökbakar da bu konuda yorum ve paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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Arkadaşlarıyla rakı içerken çektiği bir fotoğrafı paylaşan Gökbakar "Rakı festivali, dostlarımla... Not: İçkinin fazlası zarar gençler, keyfince için ama dozunda ve adabıyla... Adam gibi..." yorumunu yaptı.

Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımına yorum yağdı.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
harama davet etme bari,kendin zıkkımlan.
sanatcı bozuntuları
@irfankerimkorkmaz Şuna sanatçı deyip övmeyin bence. Tek bir sanat eseri yok...
yazık günah vallahi yazık adam içkinin ne kadar zararlı olduğunu bile bile bunu özendiriyor ve siz de pişkin pişkin bunun reklamını yapıyorsunuz. adabıyla için gençler diyen gelsin bizim karaciğer ünitesini bi ziyaret etsin. sağlık sıhhat elden gitmeden kıymetini bilin arkadaşlar. içkinin szı da çoğu da zarar
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