Şahan Gökbakar'dan Tunç Soyer'e fayton tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal süreç tamamlandığını duyurmuştu.

Soyer, hesabından “Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek” demişti…

Şahan Gökbakar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına yasayla ilgili tepki çeken bir yorumda bulundu.

İşte o yorum:

"Viyana'da faytonla şehir turu attırırlar, New York’ta faytonla Central Park'ta gezersin. Atlara senelik izin verirler, tatile çiftliğe yollarlar, günde en fazla 3-4 saat çalıştırırlar... Kısaca ülkemizde insana verilenden daha değer verdikleri bile olur maalesef... İzmir’de bunu kaldıracağınıza diğer dünya şehirlerinde olduğu gibi o atların en özenli şekilde bakılması sağlansa bu iş belediyece lisanslı olsa, ciddi denetlense, kurallar kaideler normlar belirlense ve hayvan hakları bu şekilde daha da geliştirilse bence daha iyi olurdu...

Kaldırmak o hayvanların daha da kötü şartlara itmez mi? Bakım için sahiplerine maddi olanak lazım değil mi?"

