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Şahan Gökbakar'dan Tunç Soyer'e fayton tepkisi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.06.2019 13:45 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal sürecin tamamlandığı duyurdu. Soyer'e ilk eleştiri Şahan Gökbakar'dan geldi.

Şahan Gökbakar'dan Tunç Soyer'e fayton tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal süreç tamamlandığını duyurmuştu.

Soyer, hesabından “Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir’de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek” demişti…

Şahan Gökbakar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına yasayla ilgili tepki çeken bir yorumda bulundu.

İşte o yorum:

"Viyana'da faytonla şehir turu attırırlar, New York’ta faytonla Central Park'ta gezersin. Atlara senelik izin verirler, tatile çiftliğe yollarlar, günde en fazla 3-4 saat çalıştırırlar... Kısaca ülkemizde insana verilenden daha değer verdikleri bile olur maalesef... İzmir’de bunu kaldıracağınıza diğer dünya şehirlerinde olduğu gibi o atların en özenli şekilde bakılması sağlansa bu iş belediyece lisanslı olsa, ciddi denetlense, kurallar kaideler normlar belirlense ve hayvan hakları bu şekilde daha da geliştirilse bence daha iyi olurdu...

Kaldırmak o hayvanların daha da kötü şartlara itmez mi? Bakım için sahiplerine maddi olanak lazım değil mi?"

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Anahtar Kelimeler:
şahan gökbakar Tunç Soyer

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
istabul ankara akpden kurtuldu inşallah izmirde chpden kurtulur... biter bu tek düze yaşam ve kutuplaşma...
@zerdali12 ---tunç başkanın daha icraatalrını görmedik kardeş ne bu acelilik bekle belkide şehri değiştircek daha 2 ay oldu başkan olalı az sabır
DESENE İZMİT BU YAZ AT ETİ YİYECEK
Hayret...ilk defa bi sanatçıdan hakkakniyetli chp yorumu...tebrikler ivedik...
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