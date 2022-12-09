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Şahan Gökbakar'dan yıllar sonra gelen itiraf! İlk aşkı bakın hangi ünlü çıktı

09.12.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik tiplemesiyle oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7 ile güldürmeye devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla da göz önünde bulunan Şahan Gökbakar, bir YouTube programında yaptığı açıklama ile duyanları şaşırttı. İşte detaylar...

Şahan Gökbakar'dan yıllar sonra gelen itiraf! İlk aşkı bakın hangi ünlü çıktı

Recep İvedik 7 ile gündemde olan Şahan Gökbakar bir YouTube programına katıldı ve kendisi hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Oyuncu, yapımcı, senarist kimliğiyle tanınan, aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Şahan Gökbakar'dan yıllar sonra gelen itiraf duyanları şaşırttı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN İLK AŞKI BAKIN KİM ÇIKTI

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'a 'ünlü aşkı' anlamına gelen "İlk celebrity crushın?" sorusu soruldu. Bu soruya Şahan Gökbakar, "Sabah Şekerleri Şebnem Dönmez" yanıtını verdi. Açıklamasına devam eden Gökbakar espirili bir dille, "Murat Başoğlu ile yapıyorlardı, farklı yerlere savruldular sonra" dedi.

Şahan Gökbakar'dan yıllar sonra gelen itiraf! İlk aşkı bakın hangi ünlü çıktı

Recep İvedik tiplemesiyle iyi bir çıkış yakalayan Şahan Gökbakar 2015 yılında Selin Ortaçlı ile hayatını birleştirdi.

Şahan Gökbakar'dan yıllar sonra gelen itiraf! İlk aşkı bakın hangi ünlü çıktı

Deniz Efe Gökbakar ve Ela Gökbakar adında iki çocuğu bulunuyor.

Şahan Gökbakar'dan yıllar sonra gelen itiraf! İlk aşkı bakın hangi ünlü çıktı

Yasak Elma dizisinde Handan rolünü canlandıran Şebnem Dönmez, 1996 yılında Murat Başoğlu ile Sabah Şekerleri programını sundu.

Şahan Gökbakar'dan yıllar sonra gelen itiraf! İlk aşkı bakın hangi ünlü çıktı

Bu program ile iyi bir çıkış yakalayan Sönmez ilerleyen yıllarda oyunculuk, film, tiyatro gibi projelerde de yer aldı.

Şahan Gökbakar'dan yıllar sonra gelen itiraf! İlk aşkı bakın hangi ünlü çıktı

Son on yılda Küçük Sırlar, Yalan Dünya, Kuzey Güney, Medcezir, Avlu, Zemheri, Son Yaz, Yasak Elma gibi başarı sağlamış dizilerde oynadı.

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