Şahan Gökbakar'dan yıllar sonra gelen itiraf! İlk aşkı bakın hangi ünlü çıktı

Recep İvedik 7 ile gündemde olan Şahan Gökbakar bir YouTube programına katıldı ve kendisi hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Oyuncu, yapımcı, senarist kimliğiyle tanınan, aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Şahan Gökbakar'dan yıllar sonra gelen itiraf duyanları şaşırttı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN İLK AŞKI BAKIN KİM ÇIKTI

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'a 'ünlü aşkı' anlamına gelen "İlk celebrity crushın?" sorusu soruldu. Bu soruya Şahan Gökbakar, "Sabah Şekerleri Şebnem Dönmez" yanıtını verdi. Açıklamasına devam eden Gökbakar espirili bir dille, "Murat Başoğlu ile yapıyorlardı, farklı yerlere savruldular sonra" dedi.

Recep İvedik tiplemesiyle iyi bir çıkış yakalayan Şahan Gökbakar 2015 yılında Selin Ortaçlı ile hayatını birleştirdi.

Deniz Efe Gökbakar ve Ela Gökbakar adında iki çocuğu bulunuyor.

Yasak Elma dizisinde Handan rolünü canlandıran Şebnem Dönmez, 1996 yılında Murat Başoğlu ile Sabah Şekerleri programını sundu.

Bu program ile iyi bir çıkış yakalayan Sönmez ilerleyen yıllarda oyunculuk, film, tiyatro gibi projelerde de yer aldı.

Son on yılda Küçük Sırlar, Yalan Dünya, Kuzey Güney, Medcezir, Avlu, Zemheri, Son Yaz, Yasak Elma gibi başarı sağlamış dizilerde oynadı.

