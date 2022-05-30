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Şahan Gökbakar'dan yoga tepkisi: Yoga da mı ahlaksız ve cinsellik barındıran bir eylem?

30.05.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı’nda yoga etkinliği için toplanan gruba, görevliler yere serilen matların çimlere zarar verdiği ve haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söyleyerek izin vermedi. Tartışma yaratan olay sosyal medyada gündem olurken, bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi.

Şahan Gökbakar'dan yoga tepkisi: Yoga da mı ahlaksız ve cinsellik barındıran bir eylem?

Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı, sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda toplu yoga etkinliğini engelledi. Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki vakıf sorumluluğundaki parkta buluşan grup, sabah saatlerinde yoga yapmak istedi.

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Grubun yanına giden görevliler, yurttaşlara yoga yapamayacaklarını, haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söyledi. Olayın sosyal medyada duyulması üzerine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Twitter üzerinden şunları yazarak tepki gösterdi: “Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız? Değerli arkadaşlar, tüm parklarımız sizindir. Özgürce yoga yapabilirsiniz.”

ŞAHAN GÖKBAKAR SESSİZ KALMADI!

Kısa sürede ülke gündemine oturan yasak için, gündeme dair yaptığı paylaşımlarıyla sık sık haber olan Şahan Gökbakar'dan tepki geldi. Gökbakar, Twitter hesabından, "Parkta yoga yapan insanlar ne etti size ya... Yoga da mı ahlaksız ve cinsellik barındıran bir eylem?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Şahan Gökbakar
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