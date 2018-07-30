Şahan Gökbakar'ın 'Esra' tiplemesi olay oldu! Sıla'ya gönderme

ŞAHAN'DAN SILA'YA GÖNDERME!

Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da hayranlarını güldürmeye devam ediyor. Ünlü komedyen ve oyuncu Gökbakar, son olarak 'sosyal medyada video çeken Esra' tiplemesiyle olay oldu. 'Esra' tiplemesine bürünen Gökbakar, son videoalarında Sıla şarkısı söyledi. 'Esra' tiplemesiyle kamera karşısında Sıla'yla ilgili yorumlarda bulunurken, odaya giren annesine yakalandı!

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Gökbakar, Instagram üzerinden paylaştığı videolarda şarkıcı Sıla'yı etiketledi. Gökbakar'ın izleyenleri güldüren videoları yaklaşık 1 saat içinde 100 binden fazla izlenmeye ulaştı.

