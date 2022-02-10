Şahan Gökbakar Meclis lokantasını paylaşmıştı! Onur Saylak sessiz kalmadı

Meclis lokantasındaki fiyatlar Twitter'da gündem oldu. "Şükür bugün de doyduk" hashtagiyle paylaşım yapan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" notunu düştü.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı sonrası herkes adisyonu paylaşmaya başladı.

Başarılı oyuncu Onur Saylak da adisyonla ilgili "Her ilçeye meclis lokantası açılsın..." yorumunda bulundu. Saylak'ın yorumuna 128,8 B

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