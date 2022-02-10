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Şahan Gökbakar Meclis lokantasını paylaşmıştı! Onur Saylak sessiz kalmadı

10.02.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar'ın paylaştığı Meclis lokantası adisyonu gündem oldu. Piyasa fiyatlarının altındaki adisyona bir tepki de oyuncu Onur Saylak'tan geldi. Onur Saylak'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Şahan Gökbakar Meclis lokantasını paylaşmıştı! Onur Saylak sessiz kalmadı

Meclis lokantasındaki fiyatlar Twitter'da gündem oldu. "Şükür bugün de doyduk" hashtagiyle paylaşım yapan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip,18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" notunu düştü.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı sonrası herkes adisyonu paylaşmaya başladı.

Şahan Gökbakar Meclis lokantasına ait adisyonu paylaştı! Fiyatlara inanamadıŞahan Gökbakar Meclis lokantasına ait adisyonu paylaştı! Fiyatlara inanamadı

Başarılı oyuncu Onur Saylak da adisyonla ilgili "Her ilçeye meclis lokantası açılsın..." yorumunda bulundu. Saylak'ın yorumuna 128,8 B
beğeni geldi.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Onur Saylak Şahan Gökbakar
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ye kürküm ye.

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