Şahan Gökbakar Merih Demiral kararına sert çıktı! ''İkiyüzlü UEFA!''

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

Bu karar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü isimlerden de karara tepki gecikmedi. Merih Demiral kararına tepki gösteren isimlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

'HADİ LAN ORDAN!'

Gökbakar paylaşımında, ''Ya çocuk sevincini öyle yapmış. Birini tahrik mi etmiş?, birine hakaret mi etmiş? Karşı takıma mı yapmış? Çocuk Türk ve sevincini "bozkurt" la yapmış. Kime ne yaa? 2 mac men nedir kardeşim? Uefa resmen saçmalamış. Avusturya galibiyetimiz ağır geldi galiba! Ulan Bellingham rakip takima karşı babafingoyu avuçluyor; tahrik var, hakaret var, ona 20 bin avro ceza. Hadi lan ordan! İkiyüzlü uefa! Shame on you!'' diye yazdı.

DESTEK GECİKMEDİ

Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede gündem oldu. Gökbakar'a sosyal medyada; 'Tamamen ülke seçerek ceza veriyorlar', 'Recep İvedik serisine bu senaryoyu da yaz', 'Haklısın abi' gibi yorumlar yapıldı.