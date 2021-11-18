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Şahan Gökbakar Merkez Bankası kararı sonrası paylaştı! "Direkt sıfır yapsanıza faizi"

18.11.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Şahan Gökbakar, Merkez Bankası kararı sonrası fikirlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Gökbakar'ın "Direkt sıfır yapsanıza faizi" yorumu dikkat çekti.

Şahan Gökbakar Merkez Bankası kararı sonrası paylaştı! "Direkt sıfır yapsanıza faizi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

Oyuncu Şahan Gökbakar, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımında bulundu.

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Şahan Gökbakar bu kararla ilgili Twitter’da, “Direkt sıfır yapsanıza faizi... Niye böyle tek tek... Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin... Artık o zaman baronlar, lobiler, dış güçler, kıskanan eden vs. onlar düşünsün... Not: Bu bir tavsiye değildir” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar TCMB
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