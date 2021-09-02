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Şahane Hayaller filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Şahane Hayaller filminin oyuncuları…

02.09.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Şahane Hayaller filmi, sinemanın ardından televizyonda gösterime girdi. Ömer Başdoğan, Erkan Can, Suzan Aksoy, Salih Kalyon ve Ahmet Selçuk İlkan gibi isimleri bir araya getiren Şahane Hayaller filmi, izleyiciyi hem kahkahaya boğuyor hem de bir parça da olsa hüzünlendiriyor.

Şahane Hayaller filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Şahane Hayaller filminin oyuncuları…

Furkan Başdoğan ile Ömer Başdoğan’ın kaleme aldığı Şahane Hayaller filminin baş karakteri Ömer, şair olmak için çabalar durur. Hayalini gerçekleştirmek için uğraşan Ömer, bundan ötürü hayatını hep boşa geçirmiştir. Hiçbir baltaya da sap olamayan Ömer, şair olma hayalinden uzaklaştığı esnada liseden arkadaşı Ali ile karşılaşır. İşte Şahane Hayaller filmi de tam bu noktadan sonra heyecan kazanır…

ŞAHANE HAYALLER FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

7 Şubat 2020’de vizyona giren Şahane Hayaller filmi, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde çekildi.

ŞAHANE HAYALLER FİLMİNİN KONUSU

Şahane Hayaller filminde; şair olmak isteyen Ömer, senelerdir hayalini gerçekleştirmek için çabalar. Bundan dolayı hayatını boşa geçiren Ömer, hiçbir baltaya sap olamaz. Zaman geçtikçe hayalinden uzaklaşan Ömer, liseden arkadaşı Ali ile karşı karşıya gelir.

Şahane Hayaller filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Şahane Hayaller filminin oyuncuları…

Ömer, Ali vesilesiyle tekrardan hayaline tutunur. Ali'nin asıl hedefi ise Ömer'in hayaline kavuşmasını sağlamak değil, onun menajerliğini yaparak, sırtından para kazanmaktır. Fakat Ali'nin Ömer'in menajerliğini yapmasını sağlayacak bilgisi ve çevresi bulunmuyor. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yolları deneyen iki kafadar, kendilerini eğlenceli bir maceranın içerisinde bulur.

Şahane Hayaller filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Şahane Hayaller filminin oyuncuları…

ŞAHANE HAYALLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı Şahane Hayalleri filminde rola alan oyuncular şöyle:

Cemil Şahin
Ömer Başdoğan
Suzan Aksoy
Salih Kalyon
Berrak Güvem
Çetin Altay
Onursal Yıldırım
Ahmet Selçuk İlkan
Nazlı Pınar Kaya

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