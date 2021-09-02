Şahane Hayaller filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Şahane Hayaller filminin oyuncuları…

Furkan Başdoğan ile Ömer Başdoğan’ın kaleme aldığı Şahane Hayaller filminin baş karakteri Ömer, şair olmak için çabalar durur. Hayalini gerçekleştirmek için uğraşan Ömer, bundan ötürü hayatını hep boşa geçirmiştir. Hiçbir baltaya da sap olamayan Ömer, şair olma hayalinden uzaklaştığı esnada liseden arkadaşı Ali ile karşılaşır. İşte Şahane Hayaller filmi de tam bu noktadan sonra heyecan kazanır…

ŞAHANE HAYALLER FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

7 Şubat 2020’de vizyona giren Şahane Hayaller filmi, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde çekildi.

ŞAHANE HAYALLER FİLMİNİN KONUSU

Şahane Hayaller filminde; şair olmak isteyen Ömer, senelerdir hayalini gerçekleştirmek için çabalar. Bundan dolayı hayatını boşa geçiren Ömer, hiçbir baltaya sap olamaz. Zaman geçtikçe hayalinden uzaklaşan Ömer, liseden arkadaşı Ali ile karşı karşıya gelir.

Ömer, Ali vesilesiyle tekrardan hayaline tutunur. Ali'nin asıl hedefi ise Ömer'in hayaline kavuşmasını sağlamak değil, onun menajerliğini yaparak, sırtından para kazanmaktır. Fakat Ali'nin Ömer'in menajerliğini yapmasını sağlayacak bilgisi ve çevresi bulunmuyor. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yolları deneyen iki kafadar, kendilerini eğlenceli bir maceranın içerisinde bulur.

ŞAHANE HAYALLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı Şahane Hayalleri filminde rola alan oyuncular şöyle:

Cemil Şahin

Ömer Başdoğan

Suzan Aksoy

Salih Kalyon

Berrak Güvem

Çetin Altay

Onursal Yıldırım

Ahmet Selçuk İlkan

Nazlı Pınar Kaya



