Şahane Hayatım'ın yıldızı Nesrin Cavadzade sevgili kriteri ile dillere düştü! Duyanlar şaştı kaldı

MYNET-Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş ve Şahane Hayatım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

SEVGİLİ KRİTERİ ŞAŞIRTTI

Tatilden dönen ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde bir röportaj verdi ve açıklamalarıyla gündem oldu. Sevgili kriterini açıklayan Cavadzade, hazırlanmak için uzun zaman harcamadığını belirterek sevgili kriterinin de hızlı hazırlanan bir erkek olduğunu söyledi.

'Hayatım erkekleri beklemekle geçti' diyen Cavadzade 'En hızlı hazırlanan erkeği burada bekliyorum' açıklamasıyla dillere düştü.

YORUM YAĞDI

Güzel oyuncunun bu kriterine sosyal medyada; 'bekle hemen oradayım', 'komik biri', '8 dakikada evden çıkıyorum' gibi yorumlar yapıldı.