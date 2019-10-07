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'İranlı Angelina Jolie' tutuklandı!

BBC BBC
07.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

İran'da Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için birçok kez estetik ameliyat olduğu iddia edilen Sahar Tabar tutuklandı.

'İranlı Angelina Jolie' tutuklandı!

Tasnim haber ajansı; Tabar'ın "dine hakaret", "ahlaksızlığı teşvik" ve "İran'da İslami kıyafet yönetmeliğine hakaret" ile suçlandığını bildirdi.

Ajansta yayımlanan habere göre bazı kişiler Tabar'ı başkent Tahran'da bir dini kuruma şikayet etti.

21 yaşındaki Tabar daha önce yaptığı açıklamada Jolie'ye benzemek istediğine dair iddiaları reddetmiş, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının çoğunun "makyaj ve kurgu eseri" olduğunu söylemişti.

Tabar bununla birlikte burnundan ve dudağından estetik ameliyat olduğunu, yağ aldırdığını kabul etmişti.

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INSTAGRAM HESABI KAPATILDI

Sahar Tabar'ın Instagram'da milyonlarca takipçisi vardı.

Tutuklanması sonrası ise Tabar'ın Instagram hesabı kapandı.

İran'da bazı kişiler Tabar'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki gösterdi.

Kararı eleştirenlerden biri alayvari bir üslupla Tabar'ın, "cinayate ve zimmetine para geçirme gibi" daha az tehlikeli faaliyetlerde bulunması gerektiğini yazdı.

İran'da son yıllarda estetik ameliyat olanların sayısında büyük oranda artış olduğu biliniyor.

Ülkede Meclis Sosyal Komisyonu'nun üyelerinden Rasoul Khazri bu yıl yaptığı açıklamada, "İran'da estetik ameliyatların oranı, Avrupa ülkelerinden 5 kat fazla. Dünyadan birçok kişi estetik ameliyat olmak için İran'a geliyor. Güzel de değilller" demişti.

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angelina jolie sosyal medya fenomen tutuklama

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