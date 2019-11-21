Şahgaga nedir? Hipogrif nedir? Ankara'da şahgaga görüldü iddiası

Harry Potter ile bilinen Hipogrif (Şahgaga) isimli hayvana Ankara’da rastlanıldığı öne sürüldü. Ankara’da bacağından yaralı olduğu öne sürülen Şahgaga hakkında çok fazla tweet paylaşıldı. Devasa büyükle bir kuşa benzeyen İngilizcesi Buckbeak olan Hipogrif (Şahgaga) büyüleyici görüntüsü ile görenleri şaşkına uğrattı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından vatandaşlar Hagrid’in Hipogrif’i (Şahgaga) nedir? diye araştırmaya başladı.

Sosyal medyada paylaşılan mesaj sonrası 'Şahgaga' Türkiye gündeminde uzun süre ilk sırada yer aldı.

ACİL. Ankara’da bacağından yaralı bulduk. Veteriner masraflarını biz karşıladık ama bu haliyle sokaklarda yaşayamaz. Kışı geçirebileceği sıcacık bir yuva arıyoruz. RT lütfen pic.twitter.com/mW7adtR7Zp — Perfume of Withered Roses (@PerfectMindfuck) November 21, 2019

ANKARA’DA HIPOGRIF BULUNDU İDDİASI

Peki, olayın gerçeği nedir? Ankara’da bir Hipogrif’e rastlandı mı? Harry Potter ile bilinen Hipogrif (Buckbeak-Şahgaga) nedir? Nerede yaşar?

Şahgaga, Harry Potter serisinin üçüncü filmi olan 'Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda yer alan fantastik bir canavardır. Filmdeki adı Buckbeak'tir. Hipogrifler devasa ve izlemesi oldukça büyüleyici yaratıklardır. Azkaban Tutsağı’nı okurken bu devasa yaratıkların kudretinden etkilenmeyen yoktur.

