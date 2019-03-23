Sahibine küsen kedi heykel gibi durdu

Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü. Sahibi ne yaptıysa da heykel gibi duran kedi, hiçbir karşılık vermedi. O anlar amatör kameraya kaydedildi. İşte o anlar.
Denizli'de korkutan sayı: 862!
Siz de çok sık yaşıyorsanız dikkat! Meğer çözüm için...
Yapımındaki ince detaylarıyla kendine hayran bırakıyor
Bilim insanları açıkladı! Ruh hastalığına neden olabiliyor
Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt
Bu oteller bildiğinizden çok farklı
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum