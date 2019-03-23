Mynet Trend

Sahibine küsen kedi heykel gibi durdu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2019 08:18 | Son Güncelleme

Sahibine küsen kedi, sahibi ne yaptıysa da duruşunu hiç bozmadı. İlginç görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü. Sahibi ne yaptıysa da heykel gibi duran kedi, hiçbir karşılık vermedi. O anlar amatör kameraya kaydedildi. İşte o anlar.

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
İstanbul maviye büründüİstanbul maviye büründü
Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar! Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi küs Sahip

En Çok Okunan Trend Haberler

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Rahip, canlı yayında bıçaklı saldırıya uğradı

Rahip, canlı yayında bıçaklı saldırıya uğradı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Samsun'da intihar girişimi! Eşi son anda yetişti

Samsun'da intihar girişimi! Eşi son anda yetişti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’un simgeleri Dünya Su Günü’nde maviye büründü

İstanbul maviye büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar! Binlerce kişi eşlik etti

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Los Angeles’ta nefes kesen gece atlayışı

Los Angeles’ta nefes kesen atlayış

Viraja hızlı giren kamyon böyle devrildi

Korku dolu anlar kamerada

Bingöllü çobana "koyunlarla imtihanı" ün getirdi

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Bedelli askerlerin yemin töreninde duygusal anlar yaşandı

Yemin töreninde duygusal anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.